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18954C2
Doskonałe parametry elektryczne
Philips LED CANbus FOG stanowi idealny dodatek do oświetlenia głównego opartego na źródłach światła LED FOG lub H11. Ten łatwy w montażu adapter zapewnia doskonałą pracę układu elektrycznego pojazdu — eliminuje możliwe problemy z ostrzeżeniami na desce rozdzielczej.
LED-HL [~H11] i LED-FOG
Liczba sztuk w opakowaniu: 2
Zaawansowany System Samochodowy
Niektóre modele samochodów wymagają zastosowania specjalnych rozwiązań w przypadku ulepszonego oświetlenia LED. Wyjątkowe adaptery Philips CANbus zapewniają płynne działanie, eliminując wszelkie problemy układu elektrycznego, takie jak błędne ostrzeżenia na desce rozdzielczej.
Nowoczesna konstrukcja adaptera CANbus sprawia, że jest on łatwy w montażu i natychmiast zapewnia oczekiwane efekty.
Przy tworzeniu adaptera CANbus, zaprojektowanego z myślą o montażu w samochodzie, uwzględniono trudne warunki codziennej pracy w komorze silnika.
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Opinie
Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku.