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Produkcja zakończona

Monitor LCD z podświetleniem LED

196V3LAB5/00

4.3

| (3) Opinie | 100% poleca ten produkt

Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach

Ten atrakcyjny, smukły monitor daje mnóstwo radości użytkownikowi. Jego najważniejsze funkcje, takie jak SmartContrast, zapewniają bogaty, jasny obraz, a głośniki stereofoniczne gwarantują lepsze wrażenia multimedialne. Wszystko to sprawia, że ten monitor to świetny wybór.

Poznaj wszystkie korzyści

Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach

  • V-line

  • 47 cm (18,5")

Niewielkie wymiary dobrze komponują się z każdym stylem życia

Ekologiczny wyświetlacz, nie zawiera rtęci

Monitory firmy Philips z podświetleniem LED nie zawierają rtęci — jednej z najbardziej toksycznych substancji występujących w naturze, która ma wpływ zarówno na ludzi, jak i na zwierzęta. Dzięki temu wpływ monitora na środowisko jest mniejszy — od momentu wytworzenia do utylizacji.

Atrakcyjna, smukła, błyszcząca konstrukcja

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

3

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Jestem zadowolony z wyboru produktu PHILIPS. To już drugi po Briliansie 1905W

Urządzenie wyczerpuje moje potrzeby i spełnia oczekiwania.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

10/05/2018

Україна

Україна

Все чудово, окрім звуку.

Гарна якість зображення, приємний дизайн, всі функції працюють окрім звуку, звук тут ні про що, ледве чути.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

26/08/2013

Česká republika

Česká republika

dobrý

hlasitost reproduktorů je velmi slabá pro nedoslíhavé je nedostačující

Przegląd ten został wykonany dla 196V3LAB5 LCD monitor s podsvícením LED

Przegląd ten został wykonany dla 196V3LAB5 LCD monitor s podsvícením LED

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie