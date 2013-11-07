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Produkcja zakończona
196V3LAB5/00
Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach
Ten atrakcyjny, smukły monitor daje mnóstwo radości użytkownikowi. Jego najważniejsze funkcje, takie jak SmartContrast, zapewniają bogaty, jasny obraz, a głośniki stereofoniczne gwarantują lepsze wrażenia multimedialne. Wszystko to sprawia, że ten monitor to świetny wybór.
V-line
47 cm (18,5")
Monitory firmy Philips z podświetleniem LED nie zawierają rtęci — jednej z najbardziej toksycznych substancji występujących w naturze, która ma wpływ zarówno na ludzi, jak i na zwierzęta. Dzięki temu wpływ monitora na środowisko jest mniejszy — od momentu wytworzenia do utylizacji.
4.3
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
Szeryf
07/11/2013
Polska
Jestem zadowolony z wyboru produktu PHILIPS. To już drugi po Briliansie 1905W
Urządzenie wyczerpuje moje potrzeby i spełnia oczekiwania.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
romanckua
10/05/2018
Україна
Все чудово, окрім звуку.
Гарна якість зображення, приємний дизайн, всі функції працюють окрім звуку, звук тут ні про що, ледве чути.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
stan
26/08/2013
Česká republika
dobrý
hlasitost reproduktorů je velmi slabá pro nedoslíhavé je nedostačující
Przegląd ten został wykonany dla 196V3LAB5 LCD monitor s podsvícením LED
Przegląd ten został wykonany dla 196V3LAB5 LCD monitor s podsvícením LED