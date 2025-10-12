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Produkcja zakończona
196V3SB27/00
Ciesz się wspaniałym obrazem
Ten atrakcyjny, smukły monitor daje mnóstwo radości użytkownikowi. Jego najważniejsze funkcje, takie jak SmartContrast, zapewniają bogaty, jasny obraz i sprawiają, że ten monitor to świetny wybór.
V-line
47 cm (18,5")
SmartControl Lite to oprogramowanie sterujące monitora GUI oparte o ikony 3D następnej generacji. Umożliwia ono dostosowanie większości parametrów monitora, takich jak kolor, jasność, kalibracja ekranu, multimedia, zarządzanie danymi użytkownika itp. za pomocą myszy.
Energy Star to program wydajnego zarządzania energią uznawany przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA) oraz wiele innych krajów. Certyfikat Energy Star gwarantuje, że kupujesz produkt, który spełnia najnowsze standardy dotyczące wykorzystania energii i pracuje z maksymalną wydajnością na wszystkich poziomach eksploatacji. Nowe monitory firmy Philips posiadają certyfikat Energy Star 5.0 i spełniają lub przewyższają jego wymagania. Przykładowo w trybie uśpienia standardem dla Energy Star 5.0 jest pobór mocy poniżej 1 W, podczas gdy monitory firmy Philips zużywają poniżej 0,5 W. Więcej szczegółów znajduje się na stronie www.energystar.gov
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