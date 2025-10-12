Energy Star to wydajne zarządzenie i niskie zużycie energii

Energy Star to program wydajnego zarządzania energią uznawany przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA) oraz wiele innych krajów. Certyfikat Energy Star gwarantuje, że kupujesz produkt, który spełnia najnowsze standardy dotyczące wykorzystania energii i pracuje z maksymalną wydajnością na wszystkich poziomach eksploatacji. Nowe monitory firmy Philips posiadają certyfikat Energy Star 5.0 i spełniają lub przewyższają jego wymagania. Przykładowo w trybie uśpienia standardem dla Energy Star 5.0 jest pobór mocy poniżej 1 W, podczas gdy monitory firmy Philips zużywają poniżej 0,5 W. Więcej szczegółów znajduje się na stronie www.energystar.gov