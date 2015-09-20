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Produkcja zakończona
209CL2SB/00
Niezwykle cienki monitor LED. Po prostu zachwycający.
Dzięki wyjątkowo smukłej konstrukcji i wykorzystaniu technologii zapewniających ostre, żywe kolory monitor LED Philips Blade wyznacza nowe standardy wyrafinowania
Blade
50,8 cm (20")
C-line
Energy Star to program wydajnego zarządzania energią uznawany przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA) oraz wiele innych krajów. Certyfikat Energy Star gwarantuje, że kupujesz produkt, który spełnia najnowsze standardy dotyczące wykorzystania energii i pracuje z maksymalną wydajnością na wszystkich poziomach eksploatacji. Nowe monitory firmy Philips posiadają certyfikat Energy Star 5.0 i spełniają lub przewyższają jego wymagania. Przykładowo w trybie uśpienia standardem dla Energy Star 5.0 jest pobór mocy poniżej 1 W, podczas gdy monitory firmy Philips zużywają poniżej 0,5 W. Więcej szczegółów znajduje się na stronie www.energystar.gov
Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.
Firma Philips dokłada wszelkich starań, aby monitory tej marki były produkowane z ekologicznych materiałów przyjaznych dla środowiska. Wszystkie plastikowe części obudowy, metalowe części podstawy montażowej i opakowania są wykonane z materiałów w 100% podlegających recyklingowi. W przypadku niektórych modeli wykorzystujemy do 65% plastiku pochodzącego z recyklingu poużytkowego. Ścisłe przestrzeganie standardów RoHS zapewnia znaczne zmniejszenie lub wręcz wyeliminowanie substancji toksycznych, takich jak np. ołów. W monitorach z podświetleniem CCFL zawartość rtęci została znacząco zredukowana, a w monitorach z podświetleniem LED została wyeliminowana całkowicie. Dowiedz się więcej na stronie firmy Philips — http://www.asimpleswitch.com/global.
5.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
michael
20/09/2015
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
perfektní
nemám co bych výrobku vytknul obraz perfektní,odezva super
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms
dědeček
18/08/2013
Česká republika
Výborný monitor
Monitor s výbornou světelností, ostrým obrazem i v okrajích, nezkresluje a poskytuje věrné barvy podle zvolené palety.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms