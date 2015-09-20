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Produkcja zakończona

BrillianceMonitor LCD z podświetleniem LED

209CL2SB/00

5

| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt

Niezwykle cienki monitor LED. Po prostu zachwycający.

Dzięki wyjątkowo smukłej konstrukcji i wykorzystaniu technologii zapewniających ostre, żywe kolory monitor LED Philips Blade wyznacza nowe standardy wyrafinowania

Poznaj wszystkie korzyści

Niezwykle cienki monitor LED. Po prostu zachwycający.

  • Blade

  • 50,8 cm (20")

  • C-line

Energy Star to wydajne zarządzenie i niskie zużycie energii

Energy Star to program wydajnego zarządzania energią uznawany przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA) oraz wiele innych krajów. Certyfikat Energy Star gwarantuje, że kupujesz produkt, który spełnia najnowsze standardy dotyczące wykorzystania energii i pracuje z maksymalną wydajnością na wszystkich poziomach eksploatacji. Nowe monitory firmy Philips posiadają certyfikat Energy Star 5.0 i spełniają lub przewyższają jego wymagania. Przykładowo w trybie uśpienia standardem dla Energy Star 5.0 jest pobór mocy poniżej 1 W, podczas gdy monitory firmy Philips zużywają poniżej 0,5 W. Więcej szczegółów znajduje się na stronie www.energystar.gov

Technologia LED zapewnia naturalne, żywe kolory

Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.

Materiały przyjazne dla środowiska, spełniające międzynarodowe normy

Firma Philips dokłada wszelkich starań, aby monitory tej marki były produkowane z ekologicznych materiałów przyjaznych dla środowiska. Wszystkie plastikowe części obudowy, metalowe części podstawy montażowej i opakowania są wykonane z materiałów w 100% podlegających recyklingowi. W przypadku niektórych modeli wykorzystujemy do 65% plastiku pochodzącego z recyklingu poużytkowego. Ścisłe przestrzeganie standardów RoHS zapewnia znaczne zmniejszenie lub wręcz wyeliminowanie substancji toksycznych, takich jak np. ołów. W monitorach z podświetleniem CCFL zawartość rtęci została znacząco zredukowana, a w monitorach z podświetleniem LED została wyeliminowana całkowicie. Dowiedz się więcej na stronie firmy Philips — http://www.asimpleswitch.com/global.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

20/09/2015

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

perfektní

nemám co bych výrobku vytknul obraz perfektní,odezva super

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms

18/08/2013

Česká republika

Česká republika

Výborný monitor

Monitor s výbornou světelností, ostrým obrazem i v okrajích, nezkresluje a poskytuje věrné barvy podle zvolené palety.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie