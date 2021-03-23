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Produkcja zakończona

Monitor LCD ze SmartControl Lite

223V5LHSB2/00

3.8

| (13) Opinie

Wspaniały obraz LED o żywych kolorach

Ciesz się żywym obrazem LED dzięki monitorowi firmy Philips. Jest on wyposażony w złącze HDMI i oprogramowanie SmartControl Lite — to świetny wybór!

Poznaj wszystkie korzyści

Wspaniały obraz LED o żywych kolorach

  • V-line

  • 22 (przekątna 54,6 cm/21,5")

Technologia LED zapewnia żywe kolory

Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.

SmartContrast zapewnia głęboką czerń i większe bogactwo szczegółów

SmartContrast zapewnia głęboką czerń i większe bogactwo szczegółów

Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyświetlaną na ekranie zawartość i automatycznie dopasowuje kolory oraz intensywność podświetlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego odwzorowania zawartości cyfrowych obrazów i filmów, a także kolorów o ciemnych odcieniach wyświetlanych w grach. W trybie ekonomicznym kontrast i podświetlenie są regulowane tak, aby poprawnie wyświetlać zawartość aplikacji biurowych, jednocześnie zapewniając niższe zużycie energii.

Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonałą szczegółowość

Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonałą szczegółowość

Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.8

z 5

13

Opinie

3

23/03/2021

Polska

Polska

Bardzo dobry monitor w takiej cenie polecam

Posiadam juz 2 miesiące i jestem zadowolony w produktu

Zalety

cena , jakość

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite

Data użycia 2020-02-23

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite

Data użycia 2020-02-23

21/02/2020

Polska

Polska

Pracownik Philips

Świetny monitor

[Employee of philipsglobal] Wygląd monitora jest bardzo dobry, obraz doskonały, polecam to wszystkim kupującym.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite

03/07/2020

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Monitor Philips

Výrobek je pro mno velice výhodný jak cenou, tak fumkčně, jsem s ním spokojený

Zalety

cena a jednoduché ovládání

Wady

neznám

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Data użycia 2019-06-03

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Data użycia 2019-06-03

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie