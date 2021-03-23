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Produkcja zakończona
223V5LHSB2/00
Wspaniały obraz LED o żywych kolorach
Ciesz się żywym obrazem LED dzięki monitorowi firmy Philips. Jest on wyposażony w złącze HDMI i oprogramowanie SmartControl Lite — to świetny wybór!
V-line
22 (przekątna 54,6 cm/21,5")
Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.
Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyświetlaną na ekranie zawartość i automatycznie dopasowuje kolory oraz intensywność podświetlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego odwzorowania zawartości cyfrowych obrazów i filmów, a także kolorów o ciemnych odcieniach wyświetlanych w grach. W trybie ekonomicznym kontrast i podświetlenie są regulowane tak, aby poprawnie wyświetlać zawartość aplikacji biurowych, jednocześnie zapewniając niższe zużycie energii.
Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.
3.8
z 5
13
Opinie
marcin6657
23/03/2021
Polska
Bardzo dobry monitor w takiej cenie polecam
Posiadam juz 2 miesiące i jestem zadowolony w produktu
Zalety
cena , jakość
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite
Data użycia 2020-02-23
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite
Data użycia 2020-02-23
Fabianuś.PL
21/02/2020
Polska
Pracownik Philips
Świetny monitor
[Employee of philipsglobal] Wygląd monitora jest bardzo dobry, obraz doskonały, polecam to wszystkim kupującym.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite
micedr
03/07/2020
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
Monitor Philips
Výrobek je pro mno velice výhodný jak cenou, tak fumkčně, jsem s ním spokojený
Zalety
cena a jednoduché ovládání
Wady
neznám
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Data użycia 2019-06-03
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Data użycia 2019-06-03