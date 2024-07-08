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Produkcja zakończona

Monitor LCD

226E9QDSB/00

4.9

| (7) Opinie | 100% poleca ten produkt

Żywe i wyraźne szczegóły, bogate wzornictwo

Ten stylowy monitor Brilliance zapewnia niesamowitą jakość obrazu. Wyświetlacz panoramiczny pozwala cieszyć się tym samym wyraźnym i żywym obrazem z dowolnego kąta widzenia z przodu. Brak efektu migotania zmniejsza zmęczenie wzroku po długim użyciu.

Poznaj wszystkie korzyści

Żywe i wyraźne szczegóły, bogate wzornictwo

  • E-line

  • 22 (przekątna 54,6 cm/21,5")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Technologia LED IPS zapewnia szeroki kąt widzenia oraz dokładność obrazu i barw

Technologia LED IPS zapewnia szeroki kąt widzenia oraz dokładność obrazu i barw

Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.

Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonałą szczegółowość

Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonałą szczegółowość

Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.

Płynna gra bez wysiłku dzięki technologii AMD FreeSync™

Płynna gra bez wysiłku dzięki technologii AMD FreeSync™

Granie nie powinno wymagać wyboru między niestabilnym przebiegiem rozgrywki a niepełnymi klatkami. Z nowym monitorem firmy Philips ten problem odchodzi w zapomnienie. Dzięki technologii AMD FreeSync™ możesz cieszyć się płynnym obrazem bez zniekształceń przy praktycznie dowolnej liczbie klatek na sekundę i ekstremalnie szybkim czasem reakcji.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

7

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

08/07/2024

Magyarország

Magyarország

Ár érték arányban kiválló

Jó ár érték arány, egy budget gaming monitor. Szépek a színek, van AMD Freesync. Van egy kis back light bleed, de ez az IPS panellel jár.

Zalety

Szépek a színek, van AMD Freesync

Wady

Max 75Hz

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

Data użycia 2022-07-08

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

Data użycia 2022-07-08

05/11/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор

Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Data użycia 2019-10-05

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Data użycia 2019-10-05

21/08/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор за такі гроші!!!

Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

Data użycia 2020-04-20

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

Data użycia 2020-04-20

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Przypisy

  1. Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.

  2. Maksymalna rozdzielczość działa tylko w przypadku wejścia HDMI.

  3. Czas reakcji równy SmartResponse

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. AMD, logo strzały AMD, AMD FreeSync™ i ich kombinacje są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Inne nazwy produktów wykorzystane w tej publikacji są używane wyłącznie dla celów identyfikacji oraz są znakami towarowymi odpowiednich firm.

  5. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.