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Produkcja zakończona
226E9QDSB/00
Żywe i wyraźne szczegóły, bogate wzornictwo
Ten stylowy monitor Brilliance zapewnia niesamowitą jakość obrazu. Wyświetlacz panoramiczny pozwala cieszyć się tym samym wyraźnym i żywym obrazem z dowolnego kąta widzenia z przodu. Brak efektu migotania zmniejsza zmęczenie wzroku po długim użyciu.
E-line
22 (przekątna 54,6 cm/21,5")
1920 x 1080 (Full HD)
Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.
Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.
Granie nie powinno wymagać wyboru między niestabilnym przebiegiem rozgrywki a niepełnymi klatkami. Z nowym monitorem firmy Philips ten problem odchodzi w zapomnienie. Dzięki technologii AMD FreeSync™ możesz cieszyć się płynnym obrazem bez zniekształceń przy praktycznie dowolnej liczbie klatek na sekundę i ekstremalnie szybkim czasem reakcji.
4.9
z 5
7
Opinie
100%
poleca ten produkt
Csaba_
08/07/2024
Magyarország
Ár érték arányban kiválló
Jó ár érték arány, egy budget gaming monitor. Szépek a színek, van AMD Freesync. Van egy kis back light bleed, de ez az IPS panellel jár.
Zalety
Szépek a színek, van AMD Freesync
Wady
Max 75Hz
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával
Data użycia 2022-07-08
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával
Data użycia 2022-07-08
05/11/2020
Україна
Чудовий монітор
Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Data użycia 2019-10-05
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Data użycia 2019-10-05
Jhin 99
21/08/2020
Україна
Чудовий монітор за такі гроші!!!
Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Data użycia 2020-04-20
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Data użycia 2020-04-20
Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.
Maksymalna rozdzielczość działa tylko w przypadku wejścia HDMI.
Czas reakcji równy SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. AMD, logo strzały AMD, AMD FreeSync™ i ich kombinacje są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Inne nazwy produktów wykorzystane w tej publikacji są używane wyłącznie dla celów identyfikacji oraz są znakami towarowymi odpowiednich firm.
Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.