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Produkcja zakończona

Monitor LCD

226E9QSB/01

Żywe i wyraźne szczegóły, bogate wzornictwo

Ten stylowy monitor Brilliance zapewnia niesamowitą jakość obrazu. Wyświetlacz panoramiczny pozwala cieszyć się tym samym wyraźnym i żywym obrazem z dowolnego kąta widzenia z przodu. Brak efektu migotania zmniejsza zmęczenie wzroku po długim użyciu.

Poznaj wszystkie korzyści

Żywe i wyraźne szczegóły, bogate wzornictwo

  • E-line

  • 22 (przekątna 54,6 cm/21,5")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Mniejsze zmęczenie wzroku dzięki technologii Flicker-free

Ze względu na sposób sterowania jasnością w ekranach z podświetleniem LED niektórzy użytkownicy zauważają migotanie na swoich ekranach, co powoduje zmęczenie wzroku. Technologia Flicker-free firmy Philips wykorzystuje nowe rozwiązanie, aby korygować jasność i ograniczać migotanie, dzięki czemu zapewnia większą wygodę podczas oglądania.

Tryb EasyRead pozwala czytać jak na papierze

Tryb LowBlue umożliwia pracę zdrowszą dla oczu

Badania wykazały, że podobnie jak promienie ultrafioletowe mogą uszkodzić wzrok, tak krótkie promienie niebieskie emitowane przez wyświetlacze LED również mogą mieć negatywny wpływ na oczy i z biegiem czasu przyczynić się do pogorszenia wzroku. Opracowany przez firmę Philips specjalnie z myślą o zdrowiu i dobrym samopoczuciu użytkownika tryb LowBlue zmniejsza emisję szkodliwego promieniowania niebieskiego dzięki wykorzystaniu inteligentnego oprogramowania.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.

  2. Czas reakcji równy SmartResponse

  3. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.