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Produkcja zakończona

Monitor LCD z podświetleniem LED

226V4LAB/00

4.4

| (5) Opinie

Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach

Ciesz się żywym obrazem LED dzięki temu atrakcyjnemu, lśniącemu monitorowi. Jest on wyposażony w głośniki stereofoniczne i technologię SmartControl Lite — to świetny wybór!

Poznaj wszystkie korzyści

z głośnikami stereofonicznymi

Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach

  • V-line

  • 54,6 cm (21,5")

Mała podstawa zajmuje mało miejsca

Monitor 16:9 Full HD zapewnia najlepsze wrażenia podczas oglądania

Ekran Full HD umożliwia osiągnięcie rozdzielczości panoramicznej 1920 x 1080 pikseli. Jest to największa rozdzielczość transmisji HD zapewniająca najwyższą możliwą jakość obrazu. Ekran jest w pełni przygotowany na rozwój technologii HD, dzięki obsłudze sygnałów 1080p z dowolnych źródeł, włącznie z najnowszymi technologiami (np. Blu-ray i nowoczesne konsole do gier HD). Ulepszone algorytmy przetwarzania sygnału w pełni obsługują wyższą jakość i rozdzielczość obrazu, co pozwala osiągnąć czysty obraz bez migotania, optymalną jasność i rewelacyjne kolory.

Ekologiczny wyświetlacz, nie zawiera rtęci

Monitory firmy Philips z podświetleniem LED nie zawierają rtęci — jednej z najbardziej toksycznych substancji występujących w naturze, która ma wpływ zarówno na ludzi, jak i na zwierzęta. Dzięki temu wpływ monitora na środowisko jest mniejszy — od momentu wytworzenia do utylizacji.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.4

z 5

5

Opinie

4
3
1

19/09/2015

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Mój wybór był trafiony

Polecam produkty marki Philips, są niezawodne jak moja żona, zawsze jest doskonała.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

velmi dobrý

Jsem s výrobkem spokojen, ale ještě nevím jak dlouho vydrží spínač elektr. proudu. Můj poslední monitor od firmy LG vydržel bohužel do pozáruční doby a potom "odešel" vypínač, jehož oprava přijde na cca 800.-Kč, což je dost, zvláště pak pro seniora. Jsem zvědav jak dlouho vydrží u vašeho produktu. Vypínám a zapínám jen jednou denně

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED

22/04/2020

România

România

Zweryfikowany kupujący

Un monitor foarte bun

Il am de peste 5 ani si functioneaza perfect. Calitatea imaginii este buna, el este destul de subtire si nu ocupa mult spatiu. Sunt foarte multumita.

Przegląd ten został wykonany dla 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Data użycia 2018-04-22

Przegląd ten został wykonany dla 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Data użycia 2018-04-22

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie