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Produkcja zakończona

4000 seriesSmukły telewizor LED Full HD

22PFH4000/88

4.1

| (32) Opinie

Smukły telewizor LED Full HD

Wszystko, czego potrzebujesz, w jednym niewielkim urządzeniu: telewizor LED z serii 4000 firmy Philips z technologią Digital Crystal Clear. Rozkoszuj się żywym obrazem i czystym dźwiękiem, a także korzystaj ze wszystkich dodatkowych funkcji, takich jak poręczne porty USB i HDMI. To doskonały wybór do każdego pomieszczenia w domu.

Poznaj wszystkie korzyści
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99,91% osób, które wypróbują telewizor Ambilight TV, nigdy nie chce go oddać. 1

z technologią Digital Crystal Clear

Smukły telewizor LED Full HD

  • 56 cm (22")

  • Telewizor LED Full HD

  • DVB-T/C

Kompaktowy, przenośny telewizor: zaprojektowany, by zabrać go tam, gdzie coś się dzieje

Stylowy, kompaktowy i lekki. Na tym telewizorze z małym ekranem można oglądać ulubione programy w kuchni lub wiadomości podczas majsterkowania w garażu albo sprawdzać aktualne wyniki sportowe przy grillu. Tak przenośny telewizor lubi być tam, gdzie coś się dzieje!

Niezwykle wąska rama to więcej doskonałego obrazu

Niezwykle wąska rama to więcej doskonałego obrazu

Tradycyjne telewizory mają obudowę, która okala ekran niczym rama obraz. Nasza niezwykle wąska rama jest nowoczesna i cienka, aby można było oglądać więcej doskonałego obrazu.

Digital Crystal Clear: precyzja, którą chcesz się dzielić

Aby uzyskać naturalny obraz z każdego źródła, firma Philips stworzyła technologię Digital Crystal Clear. Dlatego bez względu na to, czy oglądasz ulubiony serial, wiadomości czy film z przyjaciółmi, możesz cieszyć się optymalnym kontrastem, kolorem i ostrością.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.1

z 5

32

Opinie

1

06/09/2015

Polska

Polska

Godny polecenia

Telewizor prosty w obsłudze, duża liczba ustawień czyni go naprawdę doskonałym. Super do nie dużych pomieszczeń.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 22PFH4000 Smukły telewizor LED Full HD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 22PFH4000 Smukły telewizor LED Full HD

06/09/2015

Polska

Polska

Godny polecenia

Telewizor prosty w obsłudze, duża liczba ustawień czyni go naprawdę doskonałym. Super do nie dużych pomieszczeń.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 22PFH4000 Smukły telewizor LED Full HD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 22PFH4000 Smukły telewizor LED Full HD

06/12/2019

România

România

Un TV Best-Buy!

Un TV excelent, cu un raport foarte bun preț-calitate. Dispune de Tuner DVB-T/C încorporat, ceea ce înseamnă că poți recepționa toate canalele digitale din grila provider-ului, inclusiv pe cele codate, cu condiția să îl împerecheați cu un SmartCAM DTV pe interfața CI+ (astfel, renunțați la decodorul standard și salvați o priză). Îl folosesc în bucătărie.

Zalety

Mic, consum redus, ideal pentru un dormitor mic sau bucătărie.

Wady

Nu am

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 22PFH4000 LED TV subţire Full HD

Data użycia 2017-12-06

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 22PFH4000 LED TV subţire Full HD

Data użycia 2017-12-06

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Przypisy

  1. Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów. 

  1. Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.

  2. Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

  3. Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.

  4. (Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.