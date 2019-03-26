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Produkcja zakończona

5400 seriesNiezwykle smukły telewizor LED Full HD

22PFT5403/12

4

| (1) Opinia

Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Nie rozstawaj się z rozrywką. Kompaktowy telewizor Philips 5400 idealnie sprawdzi się w każdej podróży lub na wakacjach. Wypełni czas dzieciom podczas długiej jazdy samochodem i zapewni dostęp do sportowych emocji nawet na biwaku. Wszystko, czego potrzebujesz, jest już w zestawie. Wystarczy podłączyć telewizor do gniazda 12 V i korzystać z domowych luksusów gdziekolwiek jesteś.

Poznaj wszystkie korzyści
TV brand claim gold

99,91% osób, które wypróbują telewizor Ambilight TV, nigdy nie chce go oddać. 1

z technologią Pixel Plus HD

Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

  • 55 cm (22")

  • Picture Performance Index 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Telewizor LED Full HD — zachwycający obraz LED o niewiarygodnym kontraście

Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe telewizory HD zapewniają dobrą jakość, jednak Ty oczekujesz czegoś więcej. Wyobraź sobie doskonałą szczegółowość, wysoką jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i rzeczywiste kolory, które tworzą realistyczny obraz.

Przewód 12 V umożliwia podłączenie do przenośnego źródła zasilania

Łatwe podłączanie telewizora do samochodu, ciężarówki, łodzi lub dowolnego źródła zasilania o napięciu 12 V podczas podróży dzięki dołączonemu przewodowi 12 V DC.

Dwa wejścia HDMI i funkcja Easylink stanowią zintegrowany interfejs komunikacyjny

Zapomnij o plątaninie kabli dzięki jednemu przewodowi HDMI przesyłającemu sygnały audio i wideo z urządzeń do telewizora. Złącze HDMI wykorzystuje nieskompresowane sygnały, co zapewnia najwyższą jakość danych przesyłanych od źródła do ekranu. Dzięki funkcji Philips Easylink do wykonywania większości operacji na telewizorze, odtwarzaczu DVD lub Blu-ray, dekoderze bądź zestawie kina domowego potrzebny jest tylko jeden pilot.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

1

Opinia

5
3
2
1

26/03/2019

България

България

препоръка

Този монитор или телевизор не може да се нагласи да работи постоянно, както ни е необходимо на сас в ресторанта. На него пускаме реклама от флашка и е необходимо непрекъснато да следим на около три часа интервал да не се самоизключи... Няма начин това да се промени в настройките....

Przegląd ten został wykonany dla 5400 series 22PFT5403 Full HD Ултратънък LED телевизор

Przegląd ten został wykonany dla 5400 series 22PFT5403 Full HD Ултратънък LED телевизор

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Przypisy

  1. Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów. 

  1. Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.

  2. Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

  3. Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.

  4. (Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.

  5. Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.