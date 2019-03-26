Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
22PFT5403/12
Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Nie rozstawaj się z rozrywką. Kompaktowy telewizor Philips 5400 idealnie sprawdzi się w każdej podróży lub na wakacjach. Wypełni czas dzieciom podczas długiej jazdy samochodem i zapewni dostęp do sportowych emocji nawet na biwaku. Wszystko, czego potrzebujesz, jest już w zestawie. Wystarczy podłączyć telewizor do gniazda 12 V i korzystać z domowych luksusów gdziekolwiek jesteś.
55 cm (22")
Picture Performance Index 200
FHD
Pixel Plus HD
Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe telewizory HD zapewniają dobrą jakość, jednak Ty oczekujesz czegoś więcej. Wyobraź sobie doskonałą szczegółowość, wysoką jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i rzeczywiste kolory, które tworzą realistyczny obraz.
Łatwe podłączanie telewizora do samochodu, ciężarówki, łodzi lub dowolnego źródła zasilania o napięciu 12 V podczas podróży dzięki dołączonemu przewodowi 12 V DC.
Zapomnij o plątaninie kabli dzięki jednemu przewodowi HDMI przesyłającemu sygnały audio i wideo z urządzeń do telewizora. Złącze HDMI wykorzystuje nieskompresowane sygnały, co zapewnia najwyższą jakość danych przesyłanych od źródła do ekranu. Dzięki funkcji Philips Easylink do wykonywania większości operacji na telewizorze, odtwarzaczu DVD lub Blu-ray, dekoderze bądź zestawie kina domowego potrzebny jest tylko jeden pilot.
4.0
z 5
1
Opinia
evg53
26/03/2019
България
препоръка
Този монитор или телевизор не може да се нагласи да работи постоянно, както ни е необходимо на сас в ресторанта. На него пускаме реклама от флашка и е необходимо непрекъснато да следим на около три часа интервал да не се самоизключи... Няма начин това да се промени в настройките....
Przegląd ten został wykonany dla 5400 series 22PFT5403 Full HD Ултратънък LED телевизор
Przegląd ten został wykonany dla 5400 series 22PFT5403 Full HD Ултратънък LED телевизор
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.
Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.