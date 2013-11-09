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  • Wspaniała telewizyjna rozrywka na ekranie monitora LED Full HD
  • Wspaniała telewizyjna rozrywka na ekranie monitora LED Full HD
  • Wspaniała telewizyjna rozrywka na ekranie monitora LED Full HD
  • Wspaniała telewizyjna rozrywka na ekranie monitora LED Full HD
  • Wspaniała telewizyjna rozrywka na ekranie monitora LED Full HD
  • Wspaniała telewizyjna rozrywka na ekranie monitora LED Full HD
  • Wspaniała telewizyjna rozrywka na ekranie monitora LED Full HD
  • Wspaniała telewizyjna rozrywka na ekranie monitora LED Full HD

Produkcja zakończona

Monitor LCD, podświetlenie LED

231TE4LB/00

3.5
| (6) Opinie
Wspaniała telewizyjna rozrywka na ekranie monitora LED Full HD
Monitor Motivo Full HD firmy Philips oferuje wspaniałe możliwości multimedialne. Tuner telewizyjny, wejście HDMI i wysokiej klasy dźwięk sprawiają, że to świetny wybór.
Poznaj wszystkie korzyści

dzięki tunerowi DTV

Wspaniała telewizyjna rozrywka na ekranie monitora LED Full HD

  • Motivo

  • 58,4 cm (23")

  • Wyświetlacz Full HD

Technologia LED zapewnia naturalne kolory

Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.

Wbudowany cyfrowy tuner TV umożliwia oglądanie programów telewizyjnych na monitorze komputera

Wbudowany w monitor cyfrowy tuner TV umożliwia odbieranie i wyświetlanie wysokiej jakości sygnałów telewizyjnych z różnych źródeł.

Ekran LCD Full HD o rozdzielczości 1920 x 1080p

Ekran LCD Full HD o rozdzielczości 1920 x 1080p

Ekran Full HD umożliwia osiągnięcie rozdzielczości panoramicznej 1920 x 1080 pikseli. Jest to największa rozdzielczość transmisji HD zapewniająca najwyższą możliwą jakość obrazu. Ekran jest w pełni przygotowany na rozwój technologii HD, dzięki obsłudze sygnałów 1080p z dowolnych źródeł, włącznie z najnowszymi technologiami (np. Blu-ray i nowoczesne konsole do gier HD). Ulepszone algorytmy przetwarzania sygnału w pełni obsługują wyższą jakość i rozdzielczość obrazu, co pozwala osiągnąć czysty obraz bez migotania, optymalną jasność i rewelacyjne kolory.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.5

z 5

6

Opinie

3
2

09/11/2013

Polska

Polska

bardzo dobry TV

SRODKOWYM PRZYCISKIEM POKAZUJE W CZYTELNY SPOSOB NUMERY I NAZWY PROGRAMOW CO UMOZLIWIA SZYBKIE PRZEJSCIE Z JEDNEGO PROGRAMU NA DRUGI PODCZAS OGLADANIA. LATWOSC USTAWIANIA PROGRAMOW.JESTEM Z NIEGO ZADOWOLONA.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

07/11/2013

Polska

Polska

Produkt spełnił całkowicie moje oczekiwania

doskonały obraz i dźwięk zarówno przy funkcji monitora jak i jako tuner TV

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

03/09/2012

Polska

Polska

nic dodać nic ująć

Nic dodać nic ująć.Po prostu najlepszy sprzęt jaki kiedykolwiek posiadałem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 231TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 231TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie