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MonitorZakrzywiony monitor LCD Full HD

241E1SCA/00

4.8

| (5) Opinie | 100% poleca ten produkt

Po prostu wciągający

Zakrzywiony 24-calowy monitor E-line zapewnia wyjątkowo realistyczne wrażenia w stylowej oprawie. Zachwyć się wyraźnym obrazem w jakości Full HD i płynną akcją zapewnianą przez technologię AMD FreeSync.

Poznaj wszystkie korzyści

Po prostu wciągający

  • E-line

  • 24 (przekątna 59,9 cm/23,6")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonałą szczegółowość

Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.

HDMI zapewnia uniwersalną cyfrową łączność

Urządzenie ze złączem HDMI jest wyposażone w osprzęt potrzebny do odbioru wysokiej jakości sygnału przesyłanego za pomocą interfejsu HDMI. Przy użyciu jednego przewodu HDMI można przesyłać cyfrowy obraz i dźwięk w wysokiej jakości z komputera lub z dowolnej ilości źródeł audio-wideo (w tym dekoderów, odtwarzaczy DVD, amplitunerów AV i kamer wideo).

Tryb gry SmartImage zoptymalizowany do potrzeb graczy

Nowy monitor Philips jest przeznaczony dla graczy. Jego menu ekranowe, do którego można szybko uzyskać dostęp, oferuje wiele opcji. Tryb „FPS” (ang. First Person Shooting) poprawia wygląd ciemniejszych obszarów, pomagając dostrzec w grze ukryte w ciemności przedmioty. Tryb „Racing” charakteryzuje się krótszym czasem reakcji, żywszymi kolorami oraz odpowiednio dostosowanym obrazem. Tryb „RTS” (ang. Real Time Strategy) udostępnia funkcję specjalną SmartFrame, która pozwala wyróżnić określone obszary i zmienić ustawienia rozmiaru i obrazu. Z kolei opcje Gamer 1 i Gamer 2 umożliwiają dostosowanie ustawień pod kątem różnych gier i ich zapisanie w celu uzyskania najlepszych rezultatów.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

5

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

21/11/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Wszysko posiada co jest mi potrzebne do pracy

Wszystko jest OK Polecam znajomym Piękny wygląd ,szybka praca

Zalety

Ładny wyglad .Posiada wszysko co potrzebne

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2022-07-21

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2022-07-21

07/11/2021

Polska

Polska

super

rok temu kupiłem i teraz daję recenzję. Jest tylko jedna - super, Nic się nie dzieje, kolory, idealne, zakrzywiony ekran nie wpływa negatywnie na prace w exel, word, itp.(czego się obawiałem) natomiast daje wspaniale odczucia przy oglądaniu filmików czy też filmów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2021-05-07

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2021-05-07

07/09/2022

България

България

Zweryfikowany kupujący

Продуктите който използвам

Харесва ми в това че филпс е една от най добрите марки който имат качествени продукти

Zalety

Качество цена

Wady

Обемността на някой от продуктите

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор

Date of Use 2021-09-07

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор

Date of Use 2021-09-07

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Przypisy

  1. Promień łuku krzywizny wyświetlacza w mm

  2. Maksymalna rozdzielczość działa tylko w przypadku wejścia HDMI.

  3. Czas reakcji równy SmartResponse

  4. Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976

  5. Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. AMD, logo strzały AMD, AMD FreeSync™ i ich kombinacje są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Inne nazwy produktów wykorzystane w tej publikacji są używane wyłącznie dla celów identyfikacji oraz są znakami towarowymi odpowiednich firm.

  7. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.