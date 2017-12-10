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Produkcja zakończona

Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color

246E7QDAB/00

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Żywe, realistyczne kolory

Wspaniały, szerokokątny monitor z technologią Ultra Wide-Color zapewnia realistyczne kolory w eleganckiej obudowie, dzięki czemu doskonale wygląda w każdym domu lub biurze.

Poznaj wszystkie korzyści

w eleganckiej obudowie

Żywe, realistyczne kolory

  • E-line

  • 24 (przekątna wyświetl.: 59,9 cm/23,6")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Technologia Ultra Wide-Color zapewnia szerszą gamę kolorów i żywszy obraz

Technologia Ultra Wide-Color zapewnia szerszą gamę kolorów i żywszy obraz

Technologia Ultra Wide-Color zapewnia szersze spektrum kolorów i w efekcie lepszy obraz. Szersza gama kolorów wynikająca z zastosowania technologii Ultra Wide-Color oznacza bardziej naturalną zieleń, żywą czerwień i głębsze odcienie niebieskiego. Technologia Ultra Wide-Color ożywia multimedia i obrazy, a nawet pozytywnie wpływa na produktywność urządzenia.

Technologia LED IPS zapewnia szeroki kąt widzenia oraz dokładność obrazu i barw

Technologia LED IPS zapewnia szeroki kąt widzenia oraz dokładność obrazu i barw

Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.

Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonałą szczegółowość

Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonałą szczegółowość

Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

10/12/2017

Hrvatska

Hrvatska

odličan proizvod

Vrlo dobar dizajn, lakoća korištenja, odlične karakteristike, pristupačna cijena, proizvod za preporuku, odličan.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color

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Przypisy

  1. Ten monitor firmy Philips ma certyfikat MHL. Jeśli jednak urządzenie MHL nie łączy się lub nie działa prawidłowo, sprawdź często zadawane pytania dotyczące urządzenia MHL lub skontaktuj się bezpośrednio ze sprzedawcą. Producent urządzenia może wymagać zakupu kabla lub adaptera MHL jego marki, aby urządzenie działało.

  2. Wymaga opcjonalnego urządzenia przenośnego z certyfikatem MHL i przewodu MHL (do nabycia osobno). Prosimy o kontakt ze sprzedawcą urządzenia MHL w celu uzyskania informacji o zgodności.

  3. Funkcja oszczędzania energii w trybie gotowości/wyłączenia zasilanego urządzenia nie dotyczy ładowania MHL

  4. Aby uzyskać pełną listę produktów zgodnych z technologią MHL, odwiedź stronę www.mhlconsortiun.org

  5. Różne kable HDMI w zależności od regionu i modeli.

  6. Czas reakcji równy SmartResponse

  7. NTSC 85% (CIE1931); sRGB 122,7%

  8. Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.