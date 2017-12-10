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Produkcja zakończona
246E7QDAB/00
Żywe, realistyczne kolory
Wspaniały, szerokokątny monitor z technologią Ultra Wide-Color zapewnia realistyczne kolory w eleganckiej obudowie, dzięki czemu doskonale wygląda w każdym domu lub biurze.
E-line
24 (przekątna wyświetl.: 59,9 cm/23,6")
1920 x 1080 (Full HD)
Technologia Ultra Wide-Color zapewnia szersze spektrum kolorów i w efekcie lepszy obraz. Szersza gama kolorów wynikająca z zastosowania technologii Ultra Wide-Color oznacza bardziej naturalną zieleń, żywą czerwień i głębsze odcienie niebieskiego. Technologia Ultra Wide-Color ożywia multimedia i obrazy, a nawet pozytywnie wpływa na produktywność urządzenia.
Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.
Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
zoki53
10/12/2017
Hrvatska
odličan proizvod
Vrlo dobar dizajn, lakoća korištenja, odlične karakteristike, pristupačna cijena, proizvod za preporuku, odličan.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color
Ten monitor firmy Philips ma certyfikat MHL. Jeśli jednak urządzenie MHL nie łączy się lub nie działa prawidłowo, sprawdź często zadawane pytania dotyczące urządzenia MHL lub skontaktuj się bezpośrednio ze sprzedawcą. Producent urządzenia może wymagać zakupu kabla lub adaptera MHL jego marki, aby urządzenie działało.
Wymaga opcjonalnego urządzenia przenośnego z certyfikatem MHL i przewodu MHL (do nabycia osobno). Prosimy o kontakt ze sprzedawcą urządzenia MHL w celu uzyskania informacji o zgodności.
Funkcja oszczędzania energii w trybie gotowości/wyłączenia zasilanego urządzenia nie dotyczy ładowania MHL
Aby uzyskać pełną listę produktów zgodnych z technologią MHL, odwiedź stronę www.mhlconsortiun.org
Różne kable HDMI w zależności od regionu i modeli.
Czas reakcji równy SmartResponse
NTSC 85% (CIE1931); sRGB 122,7%
Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.