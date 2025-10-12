Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
246E9QSB/00
Zachwycające kolory, stylowe wzornictwo
Monitor E-line firmy Philips charakteryzuje się stylowym wzornictwem i wyjątkową jakością obrazu. Wyświetlacz Full HD z wąską ramą i technologią Ultra Wide-Color zapewnia wysoki poziom realizmu. Ciesz się niesamowitymi wrażeniami wizualnymi i stylowym wzornictwem.
E-line
24 (przekątna 60,5 cm/23,8")
1920 x 1080 (Full HD)
Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.
Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.
Firma Philips dokłada wszelkich starań, aby monitory tej marki były produkowane z ekologicznych materiałów przyjaznych dla środowiska. Wszystkie plastikowe części obudowy, metalowe części podstawy montażowej i opakowania są wykonane z materiałów w 100% podlegających recyklingowi. W przypadku niektórych modeli wykorzystujemy do 65% plastiku pochodzącego z recyklingu poużytkowego. Ścisłe przestrzeganie standardów RoHS zapewnia znaczne zmniejszenie lub wręcz wyeliminowanie substancji toksycznych, takich jak np. ołów. W monitorach z podświetleniem CCFL zawartość rtęci została znacząco zredukowana, a w monitorach z podświetleniem LED została wyeliminowana całkowicie.
Opinie
Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.
Czas reakcji równy SmartResponse
Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976
Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931
Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.