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24M1N3200ZS/01
Nowy wymiar gier
Ten monitor do gier firmy Philips to doskonały, wszechstronny wyświetlacz do intensywnych, pełnych akcji gier komputerowych. Technologia synchronizacji, częstotliwość odświeżania 165 Hz i czas reakcji 1 ms zapewniają płynną rozgrywkę. Praktycznie bezramkowy wyświetlacz z technologią Ultra Wide-Color zwiększa wrażenia wizualne.
Evnia 3000
24 (przekątna 60,5 cm/23,8")
1920 x 1080 (Full HD)
Granie nie powinno wymagać wyboru między niestabilnym przebiegiem rozgrywki a niepełnymi klatkami. Technologia AMD FreeSync™ Premium zapewnia graczom płynną, nieprzerwaną grę przy maksymalnej wydajności. Bez kompromisów, gra z dużą częstotliwością odświeżania, niskim poziomem kompensacji liczby klatek na sekundę i niewielkim opóźnieniem.
Grasz w intensywne gry oparte na rywalizacji. Potrzebujesz wyświetlacza zapewniającego wyjątkowo płynny obraz bez opóźnień. Ten wyświetlacz Philips odświeża obraz na ekranie nawet 165 razy na sekundę, czyli znacznie szybciej niż standardowy wyświetlacz. Niższa liczba klatek na sekundę może sprawiać, że przeciwnicy przeskakują z miejsca na miejsce na ekranie, przez co trudno ich trafić. Częstotliwość 165 Hz pozwala wyświetlić te kluczowe, brakujące klatki, dzięki czemu ruch przeciwnika jest wyjątkowo płynny i można go łatwo namierzyć. Dzięki wyjątkowo niskiemu opóźnieniu sygnału wejściowego i eliminacji efektu rozrywania obrazu ten wyświetlacz Philips jest idealnym partnerem do gier
Technologia MPRT (ang. Motion Picture Response Time, czas reakcji obrazu) to bardziej intuicyjny sposób bezpośredniego opisania czasu potrzebnego, aby rozmyty obraz stał się czysty i wyraźny. Przeznaczony do gier monitor Philips z czasem reakcji MPRT na poziomie 1 ms skutecznie eliminuje rozmazywanie obrazu i niewyraźne sekwencje ruchu oraz zapewnia wyraźne i precyzyjne efekty wizualne, zwiększając przyjemność z rozgrywki. To najlepszy wybór do emocjonujących i wymagających płynności gier.
4.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
MiroBA
03/12/2023
Slovensko
Zweryfikowany kupujący
Philips 24M1N3200ZS/00
Monitor je k pomeru cena/výkon výborný. Zatiaľ som nenašiel žiadne mrtve pixely, používam ho zatiaľ krátko, cca 3 mesiace. Jediné mínus by som spomenul nemožnosť nájsť icc profil pre tento monitor aj preto jedna hviezda dole.
Zalety
Môj kus nemá žiadne mrtve pixely
Wady
Neviem nájsť icc profil na internete
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD
Data użycia 2022-11-03
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD
Data użycia 2022-11-03
Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.
Maksymalna rozdzielczość działa w przypadku wejścia HDMI lub DP.
Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy zawsze upewnić się, że karta graficzna jest w stanie osiągnąć maksymalną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania tego wyświetlacza Philips.
Czas reakcji równy SmartResponse
MPRT reguluje jasność w celu zmniejszenia rozmycia obrazu, więc po włączeniu tej funkcji użytkownik nie może regulować jasności. Aby zmniejszyć rozmycie obrazu, podświetlenie LED synchronizuje się z częstotliwością odświeżania ekranu, co może spowodować zauważalną zmianę jasności.
MPRT jest trybem zoptymalizowanym pod kątem gier. Włączenie MPRT może spowodować zauważalne migotanie ekranu. Zalecamy wyłączenie tego trybu, gdy nie korzystasz z funkcji gry.
Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976
Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931
Obsługa przestrzeni barw Adobe RGB w oparciu o CIE1976
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. AMD, logo strzały AMD, AMD FreeSync™ i ich kombinacje są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Inne nazwy produktów wykorzystane w tej publikacji są używane wyłącznie dla celów identyfikacji oraz są znakami towarowymi odpowiednich firm.
Monitor może wyglądać inaczej niż na zdjęciach przedstawiających funkcje.