Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
24PFS5303/12
Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Telewizor Philips 5300 zapewnia wysoką jakość obrazu na małym ekranie. Dzięki łatwemu sterowaniu i kompaktowej konstrukcji to idealny telewizor do kuchni, sypialni lub gabinetu.
60 cm (24")
Picture Performance Index 200
FHD
Pixel Plus HD
Stylowy, kompaktowy i lekki. Na tym przenośnym telewizorze z małym ekranem można oglądać ulubione programy w dowolnym miejscu, np. w kuchni lub na biwaku z rodziną. Nie przegapisz wiadomości ani wyników ulubionych rozgrywek sportowych. Zaprojektowaliśmy go, byś zawsze mógł być w centrum rozrywki!
Zapomnij o plątaninie kabli dzięki jednemu przewodowi HDMI przesyłającemu sygnały audio i wideo z urządzeń do telewizora. Złącze HDMI wykorzystuje nieskompresowane sygnały, co zapewnia najwyższą jakość danych przesyłanych od źródła do ekranu. Dzięki funkcji Philips Easylink do wykonywania większości operacji na telewizorze, odtwarzaczu DVD lub Blu-ray, dekoderze bądź zestawie kina domowego potrzebny jest tylko jeden pilot.
Technologia Philips Pixel Plus HD zapewnia wyraźny obraz o doskonałym kontraście. Bez względu na to, czy oglądasz video przez Internet, czy odtwarzasz płytę, możesz cieszyć się ostrzejszym obrazem z czystszą bielą i głębszą czernią.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
4.6
z 5
11
Opinie
100%
poleca ten produkt
Petruška
16/05/2021
Česká republika
Skvělá jednoduchá televize
Skvělá jednoduchá televize. Používám i zároveň jako monitor. Naprosto dostačující.
Zalety
Vhodná i jako monitor
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 5300 series 22PFS5303 Ultratenký LED televizor Full HD
Data użycia 2019-05-16
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 5300 series 22PFS5303 Ultratenký LED televizor Full HD
Data użycia 2019-05-16
slavaostap
14/11/2020
Україна
телевізор
надійний якісний легкий в користуванні рекомендую всім
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 5300 series 22PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Data użycia 2019-11-14
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 5300 series 22PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Data użycia 2019-11-14
Scorpions79
18/06/2020
България
Продукта работи отлично
Ползвам този продукт от няколко години и нямам проблеми с него
Zalety
Компактен
Wady
Нямам впечатления за недостатъци
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 5300 series 22PFS5303 Full HD Ултратънък LED телевизор
Data użycia 2018-06-18
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 5300 series 22PFS5303 Full HD Ултратънък LED телевизор
Data użycia 2018-06-18
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.
Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.