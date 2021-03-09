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Zakrzywiony monitor LCD Full HD

272E1CA/00

4.1

| (14) Opinie

Po prostu wciągający

Zakrzywiony 27-calowy monitor E-line zapewnia wyjątkowo realistyczne wrażenia w stylowej oprawie. Zachwyć się wyraźnym obrazem w jakości Full HD i płynną akcją zapewnianą przez technologię AMD FreeSync.

Poznaj wszystkie korzyści

Po prostu wciągający

  • E-line

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Wbudowane głośniki stereofoniczne dla multimediów

Wyświetlacz jest wyposażony w dwa wbudowane głośniki stereofoniczne o wysokiej jakości. Mogą znajdować się z przodu, na dole, na górze, z tyłu itp., w zależności od modelu i wzornictwa urządzenia.

Mniejsze zmęczenie wzroku dzięki technologii Flicker-free

Ze względu na sposób sterowania jasnością w ekranach z podświetleniem LED niektórzy użytkownicy zauważają migotanie na swoich ekranach, co powoduje zmęczenie wzroku. Technologia Flicker-free firmy Philips wykorzystuje nowe rozwiązanie, aby korygować jasność i ograniczać migotanie, dzięki czemu zapewnia większą wygodę podczas oglądania.

Monitor z panelem VA pozwala cieszyć się wspaniałej jakości obrazem i szerokimi kątami widzenia

Monitor LED VA Philips korzysta z zaawansowanej technologii wielofunkcyjnego dopasowania obrazu w pionie, która zapewnia niezwykle wysoki współczynnik kontrastu statycznego, a co za tym idzie — bardzo żywy, jasny obraz. Jest idealnym rozwiązaniem zarówno w przypadku standardowych zastosowań biurowych, jak i w przypadku wyświetlania zdjęć, stron internetowych, filmów i gier oraz korzystania z wymagających aplikacji graficznych. Zoptymalizowana technologia zarządzania pikselami zapewnia dodatkowo niezwykle szerokie kąty widzenia — 178/178 stopni — co przekłada się na znakomitą wyrazistość obrazu.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.1

z 5

14

Opinie

3

09/03/2021

Polska

Polska

Dobry wybór

Dobre kolory. Fajne obraz 4k. dobry wybór oraz cena.

Zalety

To co wpisałem w recenzji.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD

Date of Use 2020-09-09

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD

Date of Use 2020-09-09

20/12/2020

Polska

Polska

Super monitor

Skusiła mnie przede wszystkim cena i co za nią dostajemy - 31,5 cala, zakrzywiony ekran w rozdzielczości QHD z 75 hz. Kolory wyglądają bardzo naturalnie , nie ma efektu snurzenia ekranu.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color

Date of Use 2020-11-20

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color

Date of Use 2020-11-20

14/10/2022

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Prohnutý moniter

Při volbě hrála úlohu hlavně velikost monitoru, kvalita obrazu, vylepšené ochranné funkce zraku, to vše v poměru k ceně.

Zalety

velká obrazovka

Wady

žádné jsem nenašel

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD

Date of Use 2021-09-14

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD

Date of Use 2021-09-14

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Przypisy

  1. Promień łuku krzywizny wyświetlacza w mm

  2. Maksymalna rozdzielczość działa w przypadku wejścia HDMI lub DP.

  3. Czas reakcji równy SmartResponse

  4. Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976

  5. Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. AMD, logo strzały AMD, AMD FreeSync™ i ich kombinacje są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Inne nazwy produktów wykorzystane w tej publikacji są używane wyłącznie dla celów identyfikacji oraz są znakami towarowymi odpowiednich firm.

  7. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.