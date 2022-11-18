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Produkcja zakończona
273V7QDAB/01
Żywy, wyrazisty obraz na całym ekranie
Doskonały, wszechstronny monitor o smukłej i kompaktowej konstrukcji. Zapewnia wspaniały obraz na całym ekranie i jest przyjazny dla oczu.
V-line
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.
Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.
Nowe monitory firmy Philips mają niezwykle wąskie obramowanie, które nie odciąga uwagi od obrazu i pozwala na uzyskanie jego maksymalnego rozmiaru. Szczególnie w przypadku łączenia wielu monitorów, także w trybie kafelków, np. dla potrzeb gry, tworzenia projektów graficznych oraz profesjonalnych zastosowań, wyświetlacze z bardzo wąską ramą zapewniają wrażenie korzystania z jednego dużego wyświetlacza.
3.9
z 5
16
Opinie
85%
poleca ten produkt
dziewczyna
18/11/2022
Polska
Dobry, duży monitor IPS full-HD w rozsądnej cenie
To jest dobry, duży monitor full-HD i w rozsądnej (niewysokiej) cenie. Mam go dopiero 2 dni, testowałem i sprawdzałem dokładnie. Wierzę, że posłuży mi długo, bo prezentuje się naprawdę solidnie, ma dobrą matrycę IPS, dużo gniazd audio i video, głośniki oraz bogate menu ustawień. I, co najważniejsze, ma bardzo dobry obraz i małe zużycie energii.
Zalety
solidnie wykonany, dobrama matryca IPS, dużo gniazd audio i video, głośniki, bogate menu ustawień, bardzo dobry obraz i małe zużycie energii.
Wady
Słabej jakości dźwięk z głośników, za niska głośność ze źródeł HDMI (np. dekoder TV), przydał by się mały, prosty pilot do zdalnej zmiany ustawień monitora, niewygodne wkładanie wtyków (wygodniejsze jest prostopadłe do płaszczyzny monitora).
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 273V7QDAB Monitor LCD Full HD
Data użycia 2022-10-18
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 273V7QDAB Monitor LCD Full HD
Data użycia 2022-10-18
peeter30
06/01/2018
Polska
to jest bardzo dobry produkt
jest zbyt wcześnie, w odniesieniu do monitora, aby go skutecznie ocenić. Jest to oczywiście kwestia czasu użytkowania, aby wskazać realny MTBF. Na ten czas oceniam monitor w tej "przestrzeni" cenowej jako bardzo dobry
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 243V7QDAB Monitor LCD Full HD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 243V7QDAB Monitor LCD Full HD
Khonsun
18/07/2024
Česká republika
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Spokojenost
Timto monitorem jsem nahradil mensi, ale Eizo. Jsem spokojenejsi pro lepsi citelnost. Repro u tohoto monitoru jsou "septacky", ale proc si kupovat dtto bez repraku, kdyz s repraky byl cca o 60 Kc drazsi. Lze na nem mit pripla sluchatka, dalsi repraky, ... Monitor je fajn, vcetne ovladani, ramecku, velikosti a ceny. Nelze menit vysku, ale tu lze menit i jinak. Pro mne jsou vhodne i pripojeni - DVI.
Zalety
Velikost, ovladani, DVI
Wady
Repro je septave
Przegląd ten został wykonany dla 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Data użycia 2024-06-18
Przegląd ten został wykonany dla 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Data użycia 2024-06-18
Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.
Maksymalna rozdzielczość działa tylko w przypadku wejścia HDMI.
Czas reakcji równy SmartResponse