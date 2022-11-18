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Produkcja zakończona

Monitor LCD Full HD

273V7QDAB/01

3.9

| (16) Opinie | 85% poleca ten produkt

Żywy, wyrazisty obraz na całym ekranie

Doskonały, wszechstronny monitor o smukłej i kompaktowej konstrukcji. Zapewnia wspaniały obraz na całym ekranie i jest przyjazny dla oczu.

Poznaj wszystkie korzyści

Żywy, wyrazisty obraz na całym ekranie

  • V-line

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Technologia LED IPS zapewnia szeroki kąt widzenia oraz dokładność obrazu i barw

Technologia LED IPS zapewnia szeroki kąt widzenia oraz dokładność obrazu i barw

Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.

Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonałą szczegółowość

Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonałą szczegółowość

Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.

Monitor o wąskim obramowaniu — jednolity wygląd

Monitor o wąskim obramowaniu — jednolity wygląd

Nowe monitory firmy Philips mają niezwykle wąskie obramowanie, które nie odciąga uwagi od obrazu i pozwala na uzyskanie jego maksymalnego rozmiaru. Szczególnie w przypadku łączenia wielu monitorów, także w trybie kafelków, np. dla potrzeb gry, tworzenia projektów graficznych oraz profesjonalnych zastosowań, wyświetlacze z bardzo wąską ramą zapewniają wrażenie korzystania z jednego dużego wyświetlacza.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.9

z 5

16

Opinie

85%

poleca ten produkt

4
2

18/11/2022

Polska

Polska

Dobry, duży monitor IPS full-HD w rozsądnej cenie

To jest dobry, duży monitor full-HD i w rozsądnej (niewysokiej) cenie. Mam go dopiero 2 dni, testowałem i sprawdzałem dokładnie. Wierzę, że posłuży mi długo, bo prezentuje się naprawdę solidnie, ma dobrą matrycę IPS, dużo gniazd audio i video, głośniki oraz bogate menu ustawień. I, co najważniejsze, ma bardzo dobry obraz i małe zużycie energii.

Zalety

solidnie wykonany, dobrama matryca IPS, dużo gniazd audio i video, głośniki, bogate menu ustawień, bardzo dobry obraz i małe zużycie energii.

Wady

Słabej jakości dźwięk z głośników, za niska głośność ze źródeł HDMI (np. dekoder TV), przydał by się mały, prosty pilot do zdalnej zmiany ustawień monitora, niewygodne wkładanie wtyków (wygodniejsze jest prostopadłe do płaszczyzny monitora).

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 273V7QDAB Monitor LCD Full HD

Data użycia 2022-10-18

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 273V7QDAB Monitor LCD Full HD

Data użycia 2022-10-18

06/01/2018

Polska

Polska

to jest bardzo dobry produkt

jest zbyt wcześnie, w odniesieniu do monitora, aby go skutecznie ocenić. Jest to oczywiście kwestia czasu użytkowania, aby wskazać realny MTBF. Na ten czas oceniam monitor w tej "przestrzeni" cenowej jako bardzo dobry

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 243V7QDAB Monitor LCD Full HD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 243V7QDAB Monitor LCD Full HD

18/07/2024

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Spokojenost

Timto monitorem jsem nahradil mensi, ale Eizo. Jsem spokojenejsi pro lepsi citelnost. Repro u tohoto monitoru jsou "septacky", ale proc si kupovat dtto bez repraku, kdyz s repraky byl cca o 60 Kc drazsi. Lze na nem mit pripla sluchatka, dalsi repraky, ... Monitor je fajn, vcetne ovladani, ramecku, velikosti a ceny. Nelze menit vysku, ale tu lze menit i jinak. Pro mne jsou vhodne i pripojeni - DVI.

Zalety

Velikost, ovladani, DVI

Wady

Repro je septave

Przegląd ten został wykonany dla 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Data użycia 2024-06-18

Przegląd ten został wykonany dla 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Data użycia 2024-06-18

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Przypisy

  1. Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.

  2. Maksymalna rozdzielczość działa tylko w przypadku wejścia HDMI.

  3. Czas reakcji równy SmartResponse