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Produkcja zakończona
276E9QJAB/00
Zachwycające kolory, stylowe wzornictwo
Monitor E-line firmy Philips charakteryzuje się stylowym wzornictwem i wyjątkową jakością obrazu. Wyświetlacz Full HD z wąską ramą i technologią Ultra Wide-Color zapewnia wysoki poziom realizmu. Ciesz się niesamowitymi wrażeniami wizualnymi i stylowym wzornictwem.
E-line
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Technologia Ultra Wide-Color zapewnia szersze spektrum kolorów i w efekcie lepszy obraz. Szersza gama kolorów wynikająca z zastosowania technologii Ultra Wide-Color oznacza bardziej naturalną zieleń, żywą czerwień i głębsze odcienie niebieskiego. Technologia Ultra Wide-Color ożywia multimedia i obrazy, a nawet pozytywnie wpływa na produktywność urządzenia.
Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.
Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.
4.3
z 5
29
Opinie
86%
poleca ten produkt
Dzarko
30/12/2019
Polska
OK!
Dobre kolory, duża jasność, dobre szczegóły, dobra cena. Nie mam zastrzeżeń.
Zalety
Jasność, ostrość, kontrast, cena
Wady
Nie stwierdziłem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 278E9QJAB Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Data użycia 2019-11-30
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 278E9QJAB Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Data użycia 2019-11-30
Gedeon
21/06/2019
Polska
Ten produkt jest łatwy i przyjemny w użytkowaniu
Monitor ten ma nowoczesny wygląd, łatwy dostęp do funkcji takich jak :kontrast, jasność, ostrość itp., ponadto posiada jasny ekran, który w sposób realistyczny odtwarza wyświetlany obraz. Duży ekran /27 cali/ pozwala na przyjemne oglądanie filmów, oraz łatwo się na nim pracuje. Nowoczesne wzornictwo sprawia, że ładnie się komponuje z otoczeniem. Ten monitor daje dużo radości i satysfakcji z posiadania go. Spełnił moje marzenia o monitorze.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 276E9QJAB Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 276E9QJAB Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color
Marek1971
20/06/2019
Polska
Doskonaly monitor w świetnej cenie,piękny design.
Wbrew wielu dziwnym recenzją które czytałem przed zakupem,czyli głownie wadzie matrycy,ze tylko fullHD,uważam ,że jest doskonale.Gry mnie nie interesuja choc syn przetestował i jest znakomicie.Tak wiec z czystym sumieniem polecam ten produkt.Doskanałe kolory,wiele mozliwości konfiguracji,nawet poprawna jakość dzwieku i fantastyczne wzornictwo.Monitor na 6 +.Polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 278E9QJAB Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 278E9QJAB Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.
Maksymalna rozdzielczość działa w przypadku wejścia HDMI lub DP.
Czas reakcji równy SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. AMD, logo strzały AMD, AMD FreeSync™ i ich kombinacje są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Inne nazwy produktów wykorzystane w tej publikacji są używane wyłącznie dla celów identyfikacji oraz są znakami towarowymi odpowiednich firm.
Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976
Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931
Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.