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Produkcja zakończona

Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color

276E9QJAB/01

4.3

| (29) Opinie | 86% poleca ten produkt

Zachwycające kolory, stylowe wzornictwo

Monitor E-line firmy Philips charakteryzuje się stylowym wzornictwem i wyjątkową jakością obrazu. Wyświetlacz Full HD z wąską ramą i technologią Ultra Wide-Color zapewnia wysoki poziom realizmu. Ciesz się niesamowitymi wrażeniami wizualnymi i stylowym wzornictwem.

Poznaj wszystkie korzyści

Zachwycające kolory, stylowe wzornictwo

  • E-line

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Mniejsze zmęczenie wzroku dzięki technologii Flicker-free

Ze względu na sposób sterowania jasnością w ekranach z podświetleniem LED niektórzy użytkownicy zauważają migotanie na swoich ekranach, co powoduje zmęczenie wzroku. Technologia Flicker-free firmy Philips wykorzystuje nowe rozwiązanie, aby korygować jasność i ograniczać migotanie, dzięki czemu zapewnia większą wygodę podczas oglądania.

Technologia Ultra Wide-Color zapewnia szerszą gamę kolorów i żywszy obraz

Technologia Ultra Wide-Color zapewnia szersze spektrum kolorów i w efekcie lepszy obraz. Szersza gama kolorów wynikająca z zastosowania technologii Ultra Wide-Color oznacza bardziej naturalną zieleń, żywą czerwień i głębsze odcienie niebieskiego. Technologia Ultra Wide-Color ożywia multimedia i obrazy, a nawet pozytywnie wpływa na produktywność urządzenia.

HDMI zapewnia uniwersalną cyfrową łączność

HDMI zapewnia uniwersalną cyfrową łączność

Urządzenie ze złączem HDMI jest wyposażone w osprzęt potrzebny do odbioru wysokiej jakości sygnału przesyłanego za pomocą interfejsu HDMI. Przy użyciu jednego przewodu HDMI można przesyłać cyfrowy obraz i dźwięk w wysokiej jakości z komputera lub z dowolnej ilości źródeł audio-wideo (w tym dekoderów, odtwarzaczy DVD, amplitunerów AV i kamer wideo).

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

29

Opinie

86%

poleca ten produkt

30/12/2019

Polska

Polska

OK!

Dobre kolory, duża jasność, dobre szczegóły, dobra cena. Nie mam zastrzeżeń.

Zalety

Jasność, ostrość, kontrast, cena

Wady

Nie stwierdziłem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 278E9QJAB Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color

Data użycia 2019-11-30

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 278E9QJAB Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color

Data użycia 2019-11-30

21/06/2019

Polska

Polska

Ten produkt jest łatwy i przyjemny w użytkowaniu

Monitor ten ma nowoczesny wygląd, łatwy dostęp do funkcji takich jak :kontrast, jasność, ostrość itp., ponadto posiada jasny ekran, który w sposób realistyczny odtwarza wyświetlany obraz. Duży ekran /27 cali/ pozwala na przyjemne oglądanie filmów, oraz łatwo się na nim pracuje. Nowoczesne wzornictwo sprawia, że ładnie się komponuje z otoczeniem. Ten monitor daje dużo radości i satysfakcji z posiadania go. Spełnił moje marzenia o monitorze.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 276E9QJAB Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 276E9QJAB Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color

20/06/2019

Polska

Polska

Doskonaly monitor w świetnej cenie,piękny design.

Wbrew wielu dziwnym recenzją które czytałem przed zakupem,czyli głownie wadzie matrycy,ze tylko fullHD,uważam ,że jest doskonale.Gry mnie nie interesuja choc syn przetestował i jest znakomicie.Tak wiec z czystym sumieniem polecam ten produkt.Doskanałe kolory,wiele mozliwości konfiguracji,nawet poprawna jakość dzwieku i fantastyczne wzornictwo.Monitor na 6 +.Polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 278E9QJAB Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 278E9QJAB Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color

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Przypisy

  1. Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.

  2. Maksymalna rozdzielczość działa w przypadku wejścia HDMI lub DP.

  3. Czas reakcji równy SmartResponse

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. AMD, logo strzały AMD, AMD FreeSync™ i ich kombinacje są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Inne nazwy produktów wykorzystane w tej publikacji są używane wyłącznie dla celów identyfikacji oraz są znakami towarowymi odpowiednich firm.

  5. Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976

  6. Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931

  7. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.