Monitor o wąskim obramowaniu — jednolity wygląd

Nowe monitory firmy Philips mają niezwykle wąskie obramowanie, które nie odciąga uwagi od obrazu i pozwala na uzyskanie jego maksymalnego rozmiaru. Szczególnie w przypadku łączenia wielu monitorów, także w trybie kafelków, np. dla potrzeb gry, tworzenia projektów graficznych oraz profesjonalnych zastosowań, wyświetlacze z bardzo wąską ramą zapewniają wrażenie korzystania z jednego dużego wyświetlacza.