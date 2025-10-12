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Produkcja zakończona
276E9QSB/00
Zachwycające kolory, stylowe wzornictwo
Monitor E-line firmy Philips charakteryzuje się stylowym wzornictwem i wyjątkową jakością obrazu. Wyświetlacz Full HD z wąską ramą i technologią Ultra Wide-Color zapewnia wysoki poziom realizmu. Ciesz się niesamowitymi wrażeniami wizualnymi i stylowym wzornictwem.
E-line
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.
Nowe monitory firmy Philips mają niezwykle wąskie obramowanie, które nie odciąga uwagi od obrazu i pozwala na uzyskanie jego maksymalnego rozmiaru. Szczególnie w przypadku łączenia wielu monitorów, także w trybie kafelków, np. dla potrzeb gry, tworzenia projektów graficznych oraz profesjonalnych zastosowań, wyświetlacze z bardzo wąską ramą zapewniają wrażenie korzystania z jednego dużego wyświetlacza.
Badania wykazały, że podobnie jak promienie ultrafioletowe mogą uszkodzić wzrok, tak krótkie promienie niebieskie emitowane przez wyświetlacze LED również mogą mieć negatywny wpływ na oczy i z biegiem czasu przyczynić się do pogorszenia wzroku. Opracowany przez firmę Philips specjalnie z myślą o zdrowiu i dobrym samopoczuciu użytkownika tryb LowBlue zmniejsza emisję szkodliwego promieniowania niebieskiego dzięki wykorzystaniu inteligentnego oprogramowania.
Opinie
Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.
Czas reakcji równy SmartResponse
Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976
Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931
Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.