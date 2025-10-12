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Produkcja zakończona

Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color

276E9QSB/01

Zachwycające kolory, stylowe wzornictwo

Monitor E-line firmy Philips charakteryzuje się stylowym wzornictwem i wyjątkową jakością obrazu. Wyświetlacz Full HD z wąską ramą i technologią Ultra Wide-Color zapewnia wysoki poziom realizmu. Ciesz się niesamowitymi wrażeniami wizualnymi i stylowym wzornictwem.

Poznaj wszystkie korzyści

Zachwycające kolory, stylowe wzornictwo

  • E-line

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Technologia Ultra Wide-Color zapewnia szerszą gamę kolorów i żywszy obraz

Technologia Ultra Wide-Color zapewnia szersze spektrum kolorów i w efekcie lepszy obraz. Szersza gama kolorów wynikająca z zastosowania technologii Ultra Wide-Color oznacza bardziej naturalną zieleń, żywą czerwień i głębsze odcienie niebieskiego. Technologia Ultra Wide-Color ożywia multimedia i obrazy, a nawet pozytywnie wpływa na produktywność urządzenia.

Tryb EasyRead pozwala czytać jak na papierze

Monitor o wąskim obramowaniu — jednolity wygląd

Nowe monitory firmy Philips mają niezwykle wąskie obramowanie, które nie odciąga uwagi od obrazu i pozwala na uzyskanie jego maksymalnego rozmiaru. Szczególnie w przypadku łączenia wielu monitorów, także w trybie kafelków, np. dla potrzeb gry, tworzenia projektów graficznych oraz profesjonalnych zastosowań, wyświetlacze z bardzo wąską ramą zapewniają wrażenie korzystania z jednego dużego wyświetlacza.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.

  2. Czas reakcji równy SmartResponse

  3. Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976

  4. Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931

  5. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.