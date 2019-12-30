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Produkcja zakończona
278E9QJAB/00
Zachwycające kolory, wyjątkowy efekt zanurzenia w obrazie
Doświadcz prawdziwego zanurzenia się w obrazie dzięki zakrzywionym monitorom firmy Philips. 27-calowe zakrzywione monitory E-line zapewniają wyjątkowo realistyczny obraz w doskonałej jakości Full HD. Technologia Ultra Wide-Color ożywia każdy szczegół obrazu.
E-line
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Granie nie powinno wymagać wyboru między niestabilnym przebiegiem rozgrywki a niepełnymi klatkami. Z nowym monitorem firmy Philips ten problem odchodzi w zapomnienie. Dzięki technologii AMD FreeSync™ możesz cieszyć się płynnym obrazem bez zniekształceń przy praktycznie dowolnej liczbie klatek na sekundę i ekstremalnie szybkim czasem reakcji.
Nowe monitory firmy Philips mają niezwykle wąskie obramowanie, które nie odciąga uwagi od obrazu i pozwala na uzyskanie jego maksymalnego rozmiaru. Szczególnie w przypadku łączenia wielu monitorów, także w trybie kafelków, np. dla potrzeb gry, tworzenia projektów graficznych oraz profesjonalnych zastosowań, wyświetlacze z bardzo wąską ramą zapewniają wrażenie korzystania z jednego dużego wyświetlacza.
Badania wykazały, że podobnie jak promienie ultrafioletowe mogą uszkodzić wzrok, tak krótkie promienie niebieskie emitowane przez wyświetlacze LED również mogą mieć negatywny wpływ na oczy i z biegiem czasu przyczynić się do pogorszenia wzroku. Opracowany przez firmę Philips specjalnie z myślą o zdrowiu i dobrym samopoczuciu użytkownika tryb LowBlue zmniejsza emisję szkodliwego promieniowania niebieskiego dzięki wykorzystaniu inteligentnego oprogramowania.
4.3
z 5
29
Opinie
86%
poleca ten produkt
Dzarko
30/12/2019
Polska
OK!
Dobre kolory, duża jasność, dobre szczegóły, dobra cena. Nie mam zastrzeżeń.
Zalety
Jasność, ostrość, kontrast, cena
Wady
Nie stwierdziłem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 278E9QJAB Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Data użycia 2019-11-30
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 278E9QJAB Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Data użycia 2019-11-30
Gedeon
21/06/2019
Polska
Ten produkt jest łatwy i przyjemny w użytkowaniu
Monitor ten ma nowoczesny wygląd, łatwy dostęp do funkcji takich jak :kontrast, jasność, ostrość itp., ponadto posiada jasny ekran, który w sposób realistyczny odtwarza wyświetlany obraz. Duży ekran /27 cali/ pozwala na przyjemne oglądanie filmów, oraz łatwo się na nim pracuje. Nowoczesne wzornictwo sprawia, że ładnie się komponuje z otoczeniem. Ten monitor daje dużo radości i satysfakcji z posiadania go. Spełnił moje marzenia o monitorze.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 276E9QJAB Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 276E9QJAB Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color
Marek1971
20/06/2019
Polska
Doskonaly monitor w świetnej cenie,piękny design.
Wbrew wielu dziwnym recenzją które czytałem przed zakupem,czyli głownie wadzie matrycy,ze tylko fullHD,uważam ,że jest doskonale.Gry mnie nie interesuja choc syn przetestował i jest znakomicie.Tak wiec z czystym sumieniem polecam ten produkt.Doskanałe kolory,wiele mozliwości konfiguracji,nawet poprawna jakość dzwieku i fantastyczne wzornictwo.Monitor na 6 +.Polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 278E9QJAB Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 278E9QJAB Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Promień łuku krzywizny wyświetlacza w mm
Maksymalna rozdzielczość działa w przypadku wejścia HDMI lub DP.
Czas reakcji równy SmartResponse
Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976
Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. AMD, logo strzały AMD, AMD FreeSync™ i ich kombinacje są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Inne nazwy produktów wykorzystane w tej publikacji są używane wyłącznie dla celów identyfikacji oraz są znakami towarowymi odpowiednich firm.
Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.