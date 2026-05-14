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27E1N1100A/01
Pracuj stylowo
Produktywność w rozdzielczości Full HD. Ten monitor jest wyposażony w niezbędne dla miejsca pracy funkcje, takie jak tryb LowBlue chroniący oczy, technologia LED IPS zapewniająca szeroki kąt widzenia i wysoka jakość obrazu oraz czas reakcji MPRT na poziomie 1 ms.
Seria 1000
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Wyświetlacze IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia wyjątkowo szerokie kąty widzenia 178/178 stopni, umożliwiając oglądanie obrazu pod niemal dowolnym kątem. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN wyświetlacze IPS zapewniają niezwykle wyraźny obraz o żywych kolorach, dzięki czemu doskonale nadają się nie tylko do oglądania zdjęć i filmów oraz przeglądania stron internetowych, ale także do profesjonalnych zastosowań wymagających dokładnego odwzorowania kolorów i stałej jasności przez cały czas.
Jakość obrazu ma znaczenie. Standardowe wyświetlacze zapewniają dobrą jakość, ale oczekujesz czegoś więcej. Ten wyświetlacz oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Technologia Full HD zapewnia wyraźne szczegóły, a w połączeniu z wysoką jasnością, niesamowitym kontrastem i realistycznymi kolorami pozwala uzyskać obraz wiernie odwzorowujący rzeczywistość.
Wyświetlacz jest wyposażony w dwa wbudowane głośniki stereofoniczne o wysokiej jakości. Mogą znajdować się z przodu, na dole, na górze, z tyłu itp., w zależności od modelu i wzornictwa urządzenia.
5.0
z 5
2
Opinie
JáraLee
14/05/2026
Česká republika
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Výrobek má všechny skvělé funkce
Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.
Przegląd ten został wykonany dla Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-04-28
Przegląd ten został wykonany dla Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-04-28
April248
18/05/2026
România
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Perfect pentru nevoile mele!
Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.
Przegląd ten został wykonany dla Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-05-18
Przegląd ten został wykonany dla Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-05-18
Zasięg DCI-P3 na podstawie CIE1976, obszar sRGB na podstawie CIE1931, obszar NTSC i obszar Adobe RGB na podstawie CIE1976
Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy zawsze upewnić się, że karta graficzna jest w stanie osiągnąć maksymalną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania tego wyświetlacza Philips.
Czas reakcji równy SmartResponse
MPRT reguluje jasność w celu zmniejszenia rozmycia obrazu, więc po włączeniu tej funkcji użytkownik nie może regulować jasności. Aby zmniejszyć rozmycie obrazu, podświetlenie LED synchronizuje się z częstotliwością odświeżania ekranu, co może spowodować zauważalną zmianę jasności.
MPRT jest trybem zoptymalizowanym pod kątem gier. Włączenie MPRT może spowodować zauważalne migotanie ekranu. Zalecamy wyłączenie tego trybu, gdy nie korzystasz z funkcji gry.
Produkty i akcesoria wyszczególnione w tej ulotce mogą się różnić od zawartości opakowania w zależności od kraju i regionu.
Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.