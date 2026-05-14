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  • Skonstruowany z myślą o precyzji
  • Skonstruowany z myślą o precyzji
  • Skonstruowany z myślą o precyzji
  • Skonstruowany z myślą o precyzji
  • Etykieta klasy wydajności energetycznej
    Skonstruowany z myślą o precyzji
  • Skonstruowany z myślą o precyzji
  • Skonstruowany z myślą o precyzji
  • Skonstruowany z myślą o precyzji
  • Skonstruowany z myślą o precyzji

MonitorMonitor Quad HD

27E2N2500/00

5

| (2) Opinie

Skonstruowany z myślą o precyzji

Ten monitor jest wyposażony w funkcje, które pozwalają pracować z absolutną precyzją. Dzięki rozdzielczości Quad HD, częstotliwości odświeżania 120 Hz i czasowi reakcji MPRT na poziomie 1 ms, monitor ten wyświetla szczegółowe obrazy z najwyższą rozdzielczością.

Poznaj wszystkie korzyści

Skonstruowany z myślą o precyzji

  • Seria 2000

  • 68,6 cm (27")

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Szerokokątna technologia IPS LED zapewniająca dokładne odwzorowanie obrazu i kolorów

Szerokokątna technologia IPS LED zapewniająca dokładne odwzorowanie obrazu i kolorów

Wyświetlacze IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia wyjątkowo szerokie kąty widzenia 178/178 stopni, umożliwiając oglądanie obrazu pod niemal dowolnym kątem. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN wyświetlacze IPS zapewniają niezwykle wyraźny obraz o żywych kolorach, dzięki czemu doskonale nadają się nie tylko do oglądania zdjęć i filmów oraz przeglądania stron internetowych, ale także do profesjonalnych zastosowań wymagających dokładnego odwzorowania kolorów i stałej jasności przez cały czas.

Krystalicznie czysty obraz w jakości Quad HD 2560 x 1440 pikseli

Krystalicznie czysty obraz w jakości Quad HD 2560 x 1440 pikseli

Te ekrany Philips zapewniają krystalicznie czyste obrazy Quad HD 2560x1440 pikseli. Dzięki zastosowaniu wysokowydajnych paneli o dużej gęstości pikseli, wspieranych przez źródła o wysokiej przepustowości, te nowe wyświetlacze sprawią, że Twoje obrazy i grafika ożyją. Niezależnie od tego, czy jesteś wymagającym profesjonalistą potrzebującym niezwykle szczegółowych informacji do rozwiązań CAD-CAM, korzystasz z aplikacji grafiki 3D, czy jesteś finansowym ekspertem pracującym na ogromnych arkuszach kalkulacyjnych, wyświetlacze Philips zapewnią Ci krystalicznie czyste obrazy.

SmartContrast zapewnia głęboką czerń i bogactwo szczegółów

SmartContrast zapewnia głęboką czerń i bogactwo szczegółów

SmartContrast to technologia firmy Philips, która analizuje wyświetlane treści, automatycznie dostosowując kolory i kontrolując intensywność podświetlenia, aby dynamicznie zwiększać kontrast i zapewniać najlepszą jakość cyfrowych obrazów i filmów oraz gier, w których wyświetlane są ciemne odcienie. Po wybraniu trybu ekonomicznego kontrast jest dostosowywany, a podświetlenie precyzyjnie regulowane w celu zapewnienia optymalnego wyświetlania codziennych aplikacji biurowych i zmniejszenia zużycia energii.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

2

Opinie

4
3
2
1

14/05/2026

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Výrobek má všechny skvělé funkce

Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.

Przegląd ten został wykonany dla Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

Przegląd ten został wykonany dla Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

18/05/2026

România

România

Zweryfikowany kupujący

Perfect pentru nevoile mele!

Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.

Przegląd ten został wykonany dla Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

Przegląd ten został wykonany dla Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

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Przypisy

  1. Wartość czasu odpowiedzi równa SmartResponse

  2. MPRT reguluje jasność w celu zmniejszenia rozmycia obrazu, więc po włączeniu tej funkcji użytkownik nie może regulować jasności. Aby zmniejszyć rozmycie obrazu, podświetlenie LED synchronizuje się z częstotliwością odświeżania ekranu, co może spowodować zauważalną zmianę jasności.

  3. MPRT jest trybem zoptymalizowanym pod kątem gier. Włączenie MPRT może spowodować zauważalne migotanie ekranu. Zalecamy wyłączenie tego trybu, gdy nie korzystasz z funkcji gry.

  4. Produkty i akcesoria wyszczególnione w tej ulotce mogą się różnić od zawartości opakowania w zależności od kraju i regionu.

  5. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.