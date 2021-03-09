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325E1C/00
Po prostu wciągający
Ten zakrzywiony 32-calowy monitor E-line zapewnia wyjątkowo realistyczne wrażenia w stylowej oprawie. Krystalicznie czysty obraz w jakości QHD oraz technologie Ultra Wide-Color i AMD FreeSync ożywiają każdy szczegół obrazu.
E-line
32 (przekątna 80 cm/31,5")
2560 x 1440 (QHD)
Monitor LED VA Philips korzysta z zaawansowanej technologii wielofunkcyjnego dopasowania obrazu w pionie, która zapewnia niezwykle wysoki współczynnik kontrastu statycznego, a co za tym idzie — bardzo żywy, jasny obraz. Jest idealnym rozwiązaniem zarówno w przypadku standardowych zastosowań biurowych, jak i w przypadku wyświetlania zdjęć, stron internetowych, filmów i gier oraz korzystania z wymagających aplikacji graficznych. Zoptymalizowana technologia zarządzania pikselami zapewnia dodatkowo niezwykle szerokie kąty widzenia — 178/178 stopni — co przekłada się na znakomitą wyrazistość obrazu.
Monitor wyposażono w elegancki system prowadzenia przewodów ułatwiający zachowanie porządku na stanowisku pracy. Nie ma potrzeby łączenia kabli za pomocą dodatkowych opasek zaciskowych. Wydłużony otwór stanowi dyskretną przestrzeń na przewody. Monitor pozwala ukryć kable i świetnie wygląda w większości miejsc, zwłaszcza w niewielkich pomieszczeniach oraz na biurkach stojących przy ścianie lub pod oknem. Jego konstrukcja sprawia, że plątanina kabli i nieporządek na biurku to już przeszłość.
Ze względu na sposób sterowania jasnością w ekranach z podświetleniem LED niektórzy użytkownicy zauważają migotanie na swoich ekranach, co powoduje zmęczenie wzroku. Technologia Flicker-free firmy Philips wykorzystuje nowe rozwiązanie, aby korygować jasność i ograniczać migotanie, dzięki czemu zapewnia większą wygodę podczas oglądania.
4.1
z 5
14
Opinie
Mirosław41
09/03/2021
Polska
Dobry wybór
Dobre kolory. Fajne obraz 4k. dobry wybór oraz cena.
Zalety
To co wpisałem w recenzji.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD
Date of Use 2020-09-09
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD
Date of Use 2020-09-09
erykcechxd
20/12/2020
Polska
Super monitor
Skusiła mnie przede wszystkim cena i co za nią dostajemy - 31,5 cala, zakrzywiony ekran w rozdzielczości QHD z 75 hz. Kolory wyglądają bardzo naturalnie , nie ma efektu snurzenia ekranu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Date of Use 2020-11-20
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Date of Use 2020-11-20
Drobeček1111
14/10/2022
Česká republika
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Prohnutý moniter
Při volbě hrála úlohu hlavně velikost monitoru, kvalita obrazu, vylepšené ochranné funkce zraku, to vše v poměru k ceně.
Zalety
velká obrazovka
Wady
žádné jsem nenašel
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD
Date of Use 2021-09-14
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD
Date of Use 2021-09-14
Promień łuku krzywizny wyświetlacza w mm
Maksymalna rozdzielczość działa w przypadku wejścia HDMI lub DP.
Czas reakcji równy SmartResponse
Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976
Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. AMD, logo strzały AMD, AMD FreeSync™ i ich kombinacje są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Inne nazwy produktów wykorzystane w tej publikacji są używane wyłącznie dla celów identyfikacji oraz są znakami towarowymi odpowiednich firm.
Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.