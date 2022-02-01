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326M6VJRMB/00
Daj się ponieść obrazom
Monitor Momentum 4K UHD z podświetleniem Ambiglow zapewnia zupełnie nowy poziom wrażenia zanurzenia w obrazie. Szybka akcja prezentuje się na nim perfekcyjnie dzięki technologii synchronizacji adaptacyjnej oraz niewielkiemu opóźnieniu wejścia. Standard DisplayHDR 600 gwarantuje niezwykle ostrą i szczegółową jakość obrazów, które pochłoną Cię całkowicie.
Momentum
32 (przekątna 80 cm/31,5")
3840 x 2160 (4K UHD)
Monitory Philips wykorzystują najwyższej jakości matryce, które umożliwiają wyświetlanie obrazu w rozdzielczości UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) oraz pozwalają tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. To idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD, grafików korzystających z aplikacji 3D czy finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.
Certyfikat VESA DisplayHDR 600 to technologia gwarantująca zupełnie nową jakość oglądania. W odróżnieniu od innych monitorów „zgodnych z technologią HDR”, prawdziwe wyświetlacze z certyfikatem DisplayHDR 600 zapewniają zadziwiającą jasność, niezrównany kontrast i zniewalające kolory. Dzięki funkcji lokalnego przyciemniania i niezwykle wysokiej jasności sięgającej 600 nitów obraz ożywa — jasne kolory są o wiele jaśniejsze, a ciemne jeszcze głębsze i bardziej zniuansowane. Pełniejsza paleta nowych, żywych barw sprawia, że oglądanie staje się inspirującym przeżyciem angażującym zmysły.
Technologia Ultra Wide-Color zapewnia szersze spektrum kolorów i w efekcie lepszy obraz. Szersza gama kolorów wynikająca z zastosowania technologii Ultra Wide-Color oznacza bardziej naturalną zieleń, żywą czerwień i głębsze odcienie niebieskiego. Technologia Ultra Wide-Color ożywia multimedia i obrazy, a nawet pozytywnie wpływa na produktywność urządzenia.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Red.ee
01/02/2022
Eesti
Great monitor
There isn't usb and audio cables inside the box but it is in the package list
Zalety
The quality of a picture is perfect
Wady
no usb-c
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga
Data użycia 2022-01-01
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga
Data użycia 2022-01-01
Czas reakcji równy SmartResponse
Pokrycie BT. 709 / DCI-P3 na podstawie CIE1976
Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976
Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931
Funkcja szybkiego ładowania jest zgodna ze standardem USB BC 1.2
Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.