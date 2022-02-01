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Gaming MonitorMonitor 4K HDR z technologią Ambiglow

326M6VJRMB/00

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Daj się ponieść obrazom

Monitor Momentum 4K UHD z podświetleniem Ambiglow zapewnia zupełnie nowy poziom wrażenia zanurzenia w obrazie. Szybka akcja prezentuje się na nim perfekcyjnie dzięki technologii synchronizacji adaptacyjnej oraz niewielkiemu opóźnieniu wejścia. Standard DisplayHDR 600 gwarantuje niezwykle ostrą i szczegółową jakość obrazów, które pochłoną Cię całkowicie.

Poznaj wszystkie korzyści

Daj się ponieść obrazom

  • Momentum

  • 32 (przekątna 80 cm/31,5")

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Rozdzielczość UltraClear 4K UHD (3840x2160) gwarantuje precyzyjne odwzorowanie obrazu

Rozdzielczość UltraClear 4K UHD (3840x2160) gwarantuje precyzyjne odwzorowanie obrazu

Monitory Philips wykorzystują najwyższej jakości matryce, które umożliwiają wyświetlanie obrazu w rozdzielczości UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) oraz pozwalają tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. To idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD, grafików korzystających z aplikacji 3D czy finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.

Technologia DisplayHDR 600 zapewnia doskonałe wrażenia wizualne

Technologia DisplayHDR 600 zapewnia doskonałe wrażenia wizualne

Certyfikat VESA DisplayHDR 600 to technologia gwarantująca zupełnie nową jakość oglądania. W odróżnieniu od innych monitorów „zgodnych z technologią HDR”, prawdziwe wyświetlacze z certyfikatem DisplayHDR 600 zapewniają zadziwiającą jasność, niezrównany kontrast i zniewalające kolory. Dzięki funkcji lokalnego przyciemniania i niezwykle wysokiej jasności sięgającej 600 nitów obraz ożywa — jasne kolory są o wiele jaśniejsze, a ciemne jeszcze głębsze i bardziej zniuansowane. Pełniejsza paleta nowych, żywych barw sprawia, że oglądanie staje się inspirującym przeżyciem angażującym zmysły.

Technologia Ultra Wide-Color zapewnia szerszą gamę kolorów i żywszy obraz

Technologia Ultra Wide-Color zapewnia szerszą gamę kolorów i żywszy obraz

Technologia Ultra Wide-Color zapewnia szersze spektrum kolorów i w efekcie lepszy obraz. Szersza gama kolorów wynikająca z zastosowania technologii Ultra Wide-Color oznacza bardziej naturalną zieleń, żywą czerwień i głębsze odcienie niebieskiego. Technologia Ultra Wide-Color ożywia multimedia i obrazy, a nawet pozytywnie wpływa na produktywność urządzenia.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

01/02/2022

Eesti

Eesti

Great monitor

There isn't usb and audio cables inside the box but it is in the package list

Zalety

The quality of a picture is perfect

Wady

no usb-c

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga

Data użycia 2022-01-01

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga

Data użycia 2022-01-01

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Przypisy

  1. Czas reakcji równy SmartResponse

  2. Pokrycie BT. 709 / DCI-P3 na podstawie CIE1976

  3. Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976

  4. Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931

  5. Funkcja szybkiego ładowania jest zgodna ze standardem USB BC 1.2

  6. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.