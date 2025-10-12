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    Wygoda pracy dzięki wyraźnemu ekranowi
  • Wygoda pracy dzięki wyraźnemu ekranowi
  • Wygoda pracy dzięki wyraźnemu ekranowi
  • Wygoda pracy dzięki wyraźnemu ekranowi
  • Wygoda pracy dzięki wyraźnemu ekranowi
  • Wygoda pracy dzięki wyraźnemu ekranowi
  • Energy Label Europe F
    Wygoda pracy dzięki wyraźnemu ekranowi
  • Wygoda pracy dzięki wyraźnemu ekranowi
  • Wygoda pracy dzięki wyraźnemu ekranowi
  • Wygoda pracy dzięki wyraźnemu ekranowi
  • Wygoda pracy dzięki wyraźnemu ekranowi
  • Wygoda pracy dzięki wyraźnemu ekranowi

BrillianceMonitor LCD ze złączem dokującym USB-C

326P1H/01

1 Nagroda

Wygoda pracy dzięki wyraźnemu ekranowi
Wyświetlacz ze stacją dokującą USB-C firmy Philips to wszechstronne rozwiązanie. Wyświetlaj obraz w rozdzielczości QHD i ładuj akumulator laptopa, a wszystko to jednocześnie za pomocą jednego kabla USB-C. Wysuwana kamera internetowa z systemem Windows Hello i połączenie łańcuchowe zapewniają wydajność i wygodę.
Poznaj wszystkie korzyści

Wygoda pracy dzięki wyraźnemu ekranowi

  • P-line

  • 32 (przekątna 80 cm/31,5")

  • 2560 x 1440 (QHD)

Złącze USB-C umożliwia ładowanie laptopa bezpośrednio z monitora

Złącze USB-C umożliwia ładowanie laptopa bezpośrednio z monitora

Ten monitor Philips ma wbudowaną stację dokującą USB typu C z funkcją zasilania. Dzięki inteligentnemu i elastycznemu zarządzaniu zasilaniem możesz bezpośrednio ładować zgodny* laptop. Smukłe, dwustronne złącze USB-C umożliwia łatwe dokowanie z użyciem jednego przewodu. Dzięki niemu możesz podłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne, np. klawiaturę, mysz i przewód Ethernet RJ-45 do stacji dokującej monitora. Możesz oglądać filmy wideo o wysokiej rozdzielczości oraz szybko przesyłać dane i jednocześnie zasilać lub ładować notebooka.

Wbudowany port Ethernet RJ-45 zapewnia bezpieczeństwo danych

Wbudowany port Ethernet RJ-45 zapewnia bezpieczeństwo danych

Niezwykle czysty obraz w rozdzielczości Quad HD 2560 x 1440 pikseli

Niezwykle czysty obraz w rozdzielczości Quad HD 2560 x 1440 pikseli

Monitory Philips wyświetlają krystalicznie czysty obraz w rozdzielczości Quad HD 2560 x 1440 lub 2560 x 1080 pikseli. Najwyższej jakości matryca o dużym zagęszczeniu pikseli, jak również obsługa standardów połączeń o dużej przepustowości — takich jak USB-C, DisplayPort, HDMI — pozwalają tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. To idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD-CAM, grafików korzystających z aplikacji 3D czy finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

  • Award image AWARD-7185186

Opinie

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Przypisy

  1. Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.

  2. Maksymalna rozdzielczość działa w przypadku wejścia USB-C, DP lub HDMI.

  3. Czas reakcji równy SmartResponse

  4. Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976

  5. Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931

  6. Obsługa przestrzeni barw Adobe RGB w oparciu o CIE1976

  7. Czynności takie, jak udostępnianie ekranu lub strumieniowe przesyłanie przez Internet zawartości audio i wideo mogą mieć wpływ na działanie sieci. Parametry sprzętu użytkownika oraz przepustowość łącza i jego wydajność określają ogólną jakość zawartości audio i wideo.

  8. Aby możliwe było przesyłanie sygnału wideo, notebook/urządzenie musi obsługiwać tryb DP Alt USB-C

  9. Aby możliwe było korzystanie z funkcji zasilania i ładowania przez port USB-C, notebook/urządzenie musi spełniać standardy zasilania USB-C Power Delivery. Zapoznaj się z instrukcją obsługi notebooka lub skontaktuj się z jego producentem, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.

  10. Wyjście DisplayPort działa tylko w trybie wejścia DP lub USB-C.

  11. System Mac OS nie obsługuje funkcji rozszerzenia DP-Out MST.

  12. Jeśli Twoje połączenie sieci Ethernet wydaje się wolne, wejdź do menu OSD i wybierz opcję USB 3.0 lub nowszą wersję, która obsługuje szybkość sieci LAN 1 G.

  13. Certyfikat EPEAT jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez firmę Philips danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim kraju, wejdź na stronę https://www.epeat.net/.

  14. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.