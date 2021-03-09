Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
328E1CA/00
Po prostu wciągający
Ten zakrzywiony 32-calowy monitor E-line zapewnia wyjątkowo realistyczne wrażenia w stylowej oprawie. Niezwykle wyraźny obraz w jakości 4K UHD oraz technologia Ultra Wide-Color i technologia synchronizacji adaptacyjnej ożywiają każdy szczegół obrazu.
E-line
32 (przekątna 80 cm/31,5")
3840 x 2160 (4K UHD)
Monitor LED VA Philips korzysta z zaawansowanej technologii wielofunkcyjnego dopasowania obrazu w pionie, która zapewnia niezwykle wysoki współczynnik kontrastu statycznego, a co za tym idzie — bardzo żywy, jasny obraz. Jest idealnym rozwiązaniem zarówno w przypadku standardowych zastosowań biurowych, jak i w przypadku wyświetlania zdjęć, stron internetowych, filmów i gier oraz korzystania z wymagających aplikacji graficznych. Zoptymalizowana technologia zarządzania pikselami zapewnia dodatkowo niezwykle szerokie kąty widzenia — 178/178 stopni — co przekłada się na znakomitą wyrazistość obrazu.
Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyświetlaną na ekranie zawartość i automatycznie dopasowuje kolory oraz intensywność podświetlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego odwzorowania zawartości cyfrowych obrazów i filmów, a także kolorów o ciemnych odcieniach wyświetlanych w grach. W trybie ekonomicznym kontrast i podświetlenie są regulowane tak, aby poprawnie wyświetlać zawartość aplikacji biurowych, jednocześnie zapewniając niższe zużycie energii.
Wyświetlacz jest wyposażony w dwa wbudowane głośniki stereofoniczne o wysokiej jakości. Mogą znajdować się z przodu, na dole, na górze, z tyłu itp., w zależności od modelu i wzornictwa urządzenia.
4.1
z 5
14
Opinie
Mirosław41
09/03/2021
Polska
Dobry wybór
Dobre kolory. Fajne obraz 4k. dobry wybór oraz cena.
Zalety
To co wpisałem w recenzji.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD
Date of Use 2020-09-09
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD
Date of Use 2020-09-09
erykcechxd
20/12/2020
Polska
Super monitor
Skusiła mnie przede wszystkim cena i co za nią dostajemy - 31,5 cala, zakrzywiony ekran w rozdzielczości QHD z 75 hz. Kolory wyglądają bardzo naturalnie , nie ma efektu snurzenia ekranu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Date of Use 2020-11-20
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Date of Use 2020-11-20
Drobeček1111
14/10/2022
Česká republika
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Prohnutý moniter
Při volbě hrála úlohu hlavně velikost monitoru, kvalita obrazu, vylepšené ochranné funkce zraku, to vše v poměru k ceně.
Zalety
velká obrazovka
Wady
žádné jsem nenašel
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD
Date of Use 2021-09-14
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD
Date of Use 2021-09-14
Promień łuku krzywizny wyświetlacza w mm
Czas reakcji równy SmartResponse
Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976
Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931
Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.