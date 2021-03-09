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Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color

328E1CA/00

4.1

| (14) Opinie

Po prostu wciągający

Ten zakrzywiony 32-calowy monitor E-line zapewnia wyjątkowo realistyczne wrażenia w stylowej oprawie. Niezwykle wyraźny obraz w jakości 4K UHD oraz technologia Ultra Wide-Color i technologia synchronizacji adaptacyjnej ożywiają każdy szczegół obrazu.

Poznaj wszystkie korzyści

Po prostu wciągający

  • E-line

  • 32 (przekątna 80 cm/31,5")

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Monitor z panelem VA pozwala cieszyć się wspaniałej jakości obrazem i szerokimi kątami widzenia

Monitor LED VA Philips korzysta z zaawansowanej technologii wielofunkcyjnego dopasowania obrazu w pionie, która zapewnia niezwykle wysoki współczynnik kontrastu statycznego, a co za tym idzie — bardzo żywy, jasny obraz. Jest idealnym rozwiązaniem zarówno w przypadku standardowych zastosowań biurowych, jak i w przypadku wyświetlania zdjęć, stron internetowych, filmów i gier oraz korzystania z wymagających aplikacji graficznych. Zoptymalizowana technologia zarządzania pikselami zapewnia dodatkowo niezwykle szerokie kąty widzenia — 178/178 stopni — co przekłada się na znakomitą wyrazistość obrazu.

SmartContrast zapewnia głęboką czerń i większe bogactwo szczegółów

Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyświetlaną na ekranie zawartość i automatycznie dopasowuje kolory oraz intensywność podświetlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego odwzorowania zawartości cyfrowych obrazów i filmów, a także kolorów o ciemnych odcieniach wyświetlanych w grach. W trybie ekonomicznym kontrast i podświetlenie są regulowane tak, aby poprawnie wyświetlać zawartość aplikacji biurowych, jednocześnie zapewniając niższe zużycie energii.

Wbudowane głośniki stereofoniczne dla multimediów

Wyświetlacz jest wyposażony w dwa wbudowane głośniki stereofoniczne o wysokiej jakości. Mogą znajdować się z przodu, na dole, na górze, z tyłu itp., w zależności od modelu i wzornictwa urządzenia.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.1

z 5

14

Opinie

3

09/03/2021

Polska

Polska

Dobry wybór

Dobre kolory. Fajne obraz 4k. dobry wybór oraz cena.

Zalety

To co wpisałem w recenzji.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD

Date of Use 2020-09-09

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD

Date of Use 2020-09-09

20/12/2020

Polska

Polska

Super monitor

Skusiła mnie przede wszystkim cena i co za nią dostajemy - 31,5 cala, zakrzywiony ekran w rozdzielczości QHD z 75 hz. Kolory wyglądają bardzo naturalnie , nie ma efektu snurzenia ekranu.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color

Date of Use 2020-11-20

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color

Date of Use 2020-11-20

14/10/2022

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Prohnutý moniter

Při volbě hrála úlohu hlavně velikost monitoru, kvalita obrazu, vylepšené ochranné funkce zraku, to vše v poměru k ceně.

Zalety

velká obrazovka

Wady

žádné jsem nenašel

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD

Date of Use 2021-09-14

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD

Date of Use 2021-09-14

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Przypisy

  1. Promień łuku krzywizny wyświetlacza w mm

  2. Czas reakcji równy SmartResponse

  3. Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976

  4. Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931

  5. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.