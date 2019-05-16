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Produkcja zakończona

5600 seriesNiezwykle smukły telewizor LED Full HD

32PFT5603/12

5

| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt

Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Ciesz się nowoczesnym i minimalistycznym designem. Telewizor Philips 5600 w białej obudowie posiada prostą, smukłą konstrukcję, która idealnie pasuje do Twojego wnętrza. Dzięki jakości obrazu Full HD to idealny wybór dla tych, którzy lubią prostotę.

Poznaj wszystkie korzyści
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99,91% osób, które wypróbują telewizor Ambilight TV, nigdy nie chce go oddać. 1

z technologią Pixel Plus HD

Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

  • 80 cm (32")

  • Picture Performance Index 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Kompaktowy, przenośny telewizor: zaprojektowany, by zawsze być w centrum rozrywki

Stylowy, kompaktowy i lekki. Na tym przenośnym telewizorze z małym ekranem można oglądać ulubione programy w dowolnym miejscu, np. w kuchni lub na biwaku z rodziną. Nie przegapisz wiadomości ani wyników ulubionych rozgrywek sportowych. Zaprojektowaliśmy go, byś zawsze mógł być w centrum rozrywki!

Złącze USB umożliwia odtwarzanie multimediów

Złącze USB umożliwia odtwarzanie multimediów

Dziel się przyjemnością. Podłącz nośnik pamięci USB, aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3 lub inne urządzenie multimedialne do złącza USB w telewizorze, aby oglądać zdjęcia i filmy oraz słuchać muzyki, korzystając z łatwej w obsłudze ekranowej przeglądarki treści.

Pixel Plus HD. Żywy i wyraźny obraz niezależnie od typu źródła.

Technologia Philips Pixel Plus HD zapewnia wyraźny obraz o doskonałym kontraście. Bez względu na to, czy oglądasz telewizję kablową czy odtwarzasz płytę, możesz cieszyć się ostrzejszym obrazem z czystszą bielą i głębszą czernią.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

16/05/2019

România

România

Este un televizor bun, care dovedeste ca este Philips.

Imaginea este clara, culorile naturale, sunetul bun. Il am de un an si jumatate si nu am avut pana acum nici o problema cu el, desi schimb foarte des canalele.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 5600 series 32PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 5600 series 32PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire

07/05/2019

România

România

Acest produs oferă o calitate buna !

Acest televizor are o calitate buna ...îl recomand !

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 5600 series 24PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 5600 series 24PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire

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Przypisy

  1. Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów. 

  1. Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.

  2. Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

  3. Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.

  4. (Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.

  5. Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.