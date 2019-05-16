Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
32PFT5603/12
Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Ciesz się nowoczesnym i minimalistycznym designem. Telewizor Philips 5600 w białej obudowie posiada prostą, smukłą konstrukcję, która idealnie pasuje do Twojego wnętrza. Dzięki jakości obrazu Full HD to idealny wybór dla tych, którzy lubią prostotę.
80 cm (32")
Picture Performance Index 200
FHD
Pixel Plus HD
Stylowy, kompaktowy i lekki. Na tym przenośnym telewizorze z małym ekranem można oglądać ulubione programy w dowolnym miejscu, np. w kuchni lub na biwaku z rodziną. Nie przegapisz wiadomości ani wyników ulubionych rozgrywek sportowych. Zaprojektowaliśmy go, byś zawsze mógł być w centrum rozrywki!
Dziel się przyjemnością. Podłącz nośnik pamięci USB, aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3 lub inne urządzenie multimedialne do złącza USB w telewizorze, aby oglądać zdjęcia i filmy oraz słuchać muzyki, korzystając z łatwej w obsłudze ekranowej przeglądarki treści.
Technologia Philips Pixel Plus HD zapewnia wyraźny obraz o doskonałym kontraście. Bez względu na to, czy oglądasz telewizję kablową czy odtwarzasz płytę, możesz cieszyć się ostrzejszym obrazem z czystszą bielą i głębszą czernią.
5.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
pictoradone
16/05/2019
România
Este un televizor bun, care dovedeste ca este Philips.
Imaginea este clara, culorile naturale, sunetul bun. Il am de un an si jumatate si nu am avut pana acum nici o problema cu el, desi schimb foarte des canalele.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 5600 series 32PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 5600 series 32PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Loredana24
07/05/2019
România
Acest produs oferă o calitate buna !
Acest televizor are o calitate buna ...îl recomand !
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 5600 series 24PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 5600 series 24PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.
Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.