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Produkcja zakończona
32PHH4100/88
Smukły telewizor LED
Właściwy telewizor dziś i w przyszłości: smukły model LED z serii 4100 firmy Philips z technologią Digital Crystal Clear. Rozkoszuj się żywym obrazem i czystym dźwiękiem, a także korzystaj ze wszystkich przydatnych funkcji, takich jak dodatkowe poręczne porty USB i HDMI — oglądanie telewizji w domu stanie się prawdziwą przyjemnością.
80 cm (32")
Telewizor LED
DVB-T/C
Tradycyjne telewizory mają obudowę, która okala ekran niczym rama obraz. Nasza niezwykle wąska rama jest nowoczesna i cienka, aby można było oglądać więcej doskonałego obrazu.
Telewizor o nowoczesnej i wyrafinowanej stylistyce zasługuje na podstawę, która wyróżni go spośród innych telewizorów. Dlatego projektanci firmy Philips stworzyli tę wyjątkową, otwartą podstawę idealnie komponującą się z wystrojem wnętrza.
Aby uzyskać naturalny obraz z każdego źródła, firma Philips stworzyła technologię Digital Crystal Clear. Dlatego bez względu na to, czy oglądasz ulubiony serial, wiadomości czy film z przyjaciółmi, możesz cieszyć się optymalnym kontrastem, kolorem i ostrością.
4.1
z 5
15
Opinie
87%
poleca ten produkt
JS28
16/10/2015
Polska
Telewizor jest warty uwagi.
Niesamowity obraz, głębia i kolory, nic się nie rozmazuje a kolory są wyraziste. Prosty w obsłudze. Jeżeli ktoś chce prosty telewizor, bez dodatkowych funkcji typu np. 3D, android, to ten jest satysfakcjonujący. Polecam. My jesteśmy nim zachwyceni.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PHH4100 Smukły telewizor LED
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PHH4100 Smukły telewizor LED
radi89
20/06/2019
България
Работи прекрасно, картината е супер, черното е черно.
Картината е супер, черното е черно. Бех си купила отново Philips, която и да е категория.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PHH4100 Тънък LED телевизор
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PHH4100 Тънък LED телевизор
James60
24/04/2017
България
Този продукт е с добри характеристики , за да не кажа перфектни .
Притежава кристална картина с дълбок фонов режим особено когато е настроен на икономичен режим . Като го видях в действие направо се захласнах да го наблюдавам как автоматично настройва картината за най добър и ярък на моменти образ точно когато трябва да е такъв . Мога да дам сравнение с другият ми телевизор ,който има тази опция , но нe е същото изпълнение . Браво . Има само един конструкторски дефект , ако мога така да се изразя за да ме разберете правилно . Аз просто не видях да има тъй наречения ръчен контрол , който просто трябва да го има , но си има оправдание , а тя е изразена много добре в цената на продукта . Лично на мен много ми харесва този телевизор .
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PHH4100 Тънък LED телевизор
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PHH4100 Тънък LED телевизор
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.