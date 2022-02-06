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Produkcja zakończona

4000 seriesNiezwykle smukły telewizor LED

32PHH4101/88

5

| (4) Opinie | 100% poleca ten produkt

1 Nagroda

Niezwykle smukły telewizor LED

Stylowa konstrukcja telewizora Philips z serii 4100 z technologią Digital Crystal Clear stanowi doskonały dodatek do wystroju domu. Ciesz się jakością obrazu HD z technologią Perfect Motion Rate oraz czystym dźwiękiem, dzięki którym oglądanie telewizji stanie się jeszcze przyjemniejsze.

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99,91% osób, które wypróbują telewizor Ambilight TV, nigdy nie chce go oddać. 1

z technologią Digital Crystal Clear

Niezwykle smukły telewizor LED

  • 80 cm (32")

  • Telewizor LED

  • DVB-T/C

Wyjątkowo smukłe linie tworzą wyrafinowany profil

Wyjątkowo smukłe linie tworzą wyrafinowany profil

Elegancka. Nowoczesna. Dopracowana. Precyzyjna. Niezwykle smukła forma firmy Philips. Nie powinno nikogo zaskakiwać, że coś tak smukłego wzbudza tak duże zainteresowanie, zwłaszcza, że wprowadza do wystroju pomieszczenia sporo wyrafinowania.

Niezwykle cienkie, czarne podstawy

Ciemne, tajemnicze i niezwykle wytrzymałe. Cienkie, czarne podstawy firmy Philips przenoszą telewizor na inny poziom. Trwała i niezwykle smukła konstrukcja w każdym najmniejszym detalu dodaje elegancji i stylu nowemu telewizorowi. Dzięki niezwykle wytrzymałej podstawie możesz przekonać się, jak coś tak małego może utrzymać tak wiele.

Technologia Digital Crystal Clear zapewnia precyzję, którą chcesz się dzielić

Aby uzyskać naturalny obraz z każdego źródła, firma Philips stworzyła technologię Digital Crystal Clear. Dlatego bez względu na to, czy oglądasz ulubione programy, filmy, wiadomości lub po prostu spędzasz czas z przyjaciółmi, możesz cieszyć się optymalnym kontrastem, kolorem i ostrością.

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

  • Obraz AWARD-7007383

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

4

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

06/02/2022

Polska

Polska

Philips tv

Fajny telewizor wisi u nas w sypialni działa od nowości 7lat bez problemu teraz szukam takiego samego dla dorosłego prawie syna :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PHH4101 Niezwykle smukły telewizor LED

Data użycia 2020-02-06

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PHH4101 Niezwykle smukły telewizor LED

Data użycia 2020-02-06

27/10/2016

Polska

Polska

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji, oraz te funkcje są bardzo przydatne

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PHH4101 Niezwykle smukły telewizor LED

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PHH4101 Niezwykle smukły telewizor LED

28/12/2017

Česká republika

Česká republika

Doporučuji s televizí. Jsem spokojen :o)

Doporučuji s televizí. Jsem spokojen skvělý obraz, jednoducha ovladatelnost

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PHH4101 Ultratenký LED televizor

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PHH4101 Ultratenký LED televizor

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Przypisy

  1. Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów. 

  1. Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.

  2. Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

  3. Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.

  4. (Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.