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Produkcja zakończona

4000 seriesNiezwykle smukły telewizor LED

32PHK4101/12

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Niezwykle smukły telewizor LED

Stylowa konstrukcja telewizora Philips z serii 4100 z technologią Digital Crystal Clear stanowi doskonały dodatek do wystroju domu. Ciesz się jakością obrazu HD z technologią Perfect Motion Rate oraz czystym dźwiękiem, dzięki którym oglądanie telewizji stanie się jeszcze przyjemniejsze.

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99,91% osób, które wypróbują telewizor Ambilight TV, nigdy nie chce go oddać. 1

z technologią Digital Crystal Clear

Niezwykle smukły telewizor LED

  • 80 cm (32")

  • Telewizor LED

  • DVB-T/C/S/S2

Telewizor LED zapewnia obraz o niewiarygodnym kontraście

Podświetlenie LED zapewnia mały pobór mocy. Poza tym telewizor ma piękną linię i zapewnia wysoką jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i żywe kolory.

Niezwykle cienkie, czarne podstawy

Ciemne, tajemnicze i niezwykle wytrzymałe. Cienkie, czarne podstawy firmy Philips przenoszą telewizor na inny poziom. Trwała i niezwykle smukła konstrukcja w każdym najmniejszym detalu dodaje elegancji i stylu nowemu telewizorowi. Dzięki niezwykle wytrzymałej podstawie możesz przekonać się, jak coś tak małego może utrzymać tak wiele.

Złącze USB umożliwia odtwarzanie multimediów

Złącze USB umożliwia odtwarzanie multimediów

Dziel się przyjemnością. Podłącz nośnik pamięci USB, aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3 lub inne urządzenie multimedialne do złącza USB w telewizorze, aby oglądać zdjęcia i filmy oraz słuchać muzyki, korzystając z łatwej w obsłudze ekranowej przeglądarki treści.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

03/10/2016

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod koji garantira kvalitetu imena koje nosi na sebi

TV s izvrsnom oštrinom slike, izrazito stabilan na svojem postolju, tanak i prije svega kvalitetan. Dobar zvuk, jednostavan meni i brojne opcije za postavljanje slike i zvuka baš po vlastitom ukusu i izboru. Ovaj Tv s punim pravom može nositi pojam kvalitete pod imenom Philips. U vlasništvu imam 2 Philips televizora, prvi je kupljen 1990 godine i dan danas radi bez i jednog kvara, drugi je noviji i kupljen je 2012 godine i također radi bez i jednog kvara nadam se da će i ovaj biti sličnog vijeka i kvalitete kao predhodnici, a poznavajući kvalitetu Philipsovih proizvoda i ne sumnjam u to.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PHK4101 Izuzetno tanki LED televizor

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PHK4101 Izuzetno tanki LED televizor

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Przypisy

  1. Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów. 

  1. Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.

  2. Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

  3. Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.

  4. (Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.