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Produkcja zakończona

4500 seriesNiezwykle smukły telewizor LED

32PHS4503/12

4.4

| (24) Opinie | 95% poleca ten produkt

Niezwykle smukły telewizor LED

W kwestii stosunku ceny do jakości obrazu telewizor Philips 4500 przewyższa oczekiwania. Prosta i elegancka konstrukcja pasuje do każdego wnętrza.

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99,91% osób, które wypróbują telewizor Ambilight TV, nigdy nie chce go oddać. 1

z technologią Pixel Plus HD

Niezwykle smukły telewizor LED

  • 80 cm (32")

  • Picture Performance Index 200

  • Telewizor LED

  • Pixel Plus HD

Smukła, wyrafinowana podstawa emanuje lekkością

Opracowaliśmy naszą nową podstawę na nóżkach, by odmienić przestrzeń pod telewizorem, w której zazwyczaj znajduje się tradycyjna podstawa. Dzięki temu wrażenia z oglądania są jeszcze lepsze, a telewizor jest gotowy na przyszłe wyzwania.

Pixel Plus HD. Żywy i wyraźny obraz niezależnie od typu źródła.

Technologia Philips Pixel Plus HD zapewnia wyraźny obraz o doskonałym kontraście. Bez względu na to, czy oglądasz telewizję kablową czy odtwarzasz płytę, możesz cieszyć się ostrzejszym obrazem z czystszą bielą i głębszą czernią.

Telewizor LED zapewnia obraz o niewiarygodnym kontraście

Podświetlenie LED zapewnia mały pobór mocy. Poza tym telewizor ma piękną linię i zapewnia wysoką jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i żywe kolory.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.4

z 5

24

Opinie

95%

poleca ten produkt

3

04/06/2020

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Od wielu lat używam produkrów marki Philps

Od wielu lat używam tylko produkty marki Philips i jestem zadowolony z ich jakości i funkcjonalności.

Zalety

doskonałe parametry i wykonanie

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4500 series 32PHS4503 Niezwykle smukły telewizor LED

Data użycia 2018-06-04

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4500 series 32PHS4503 Niezwykle smukły telewizor LED

Data użycia 2018-06-04

20/01/2020

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Kvalita, jednoduché ovládaní

Kvalita výrobku, skvělé recenze, zajímavá cena, celková spokojenost

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4500 series 32PHS4503 Ultra Slim LED TV

Data użycia 2019-12-20

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4500 series 32PHS4503 Ultra Slim LED TV

Data użycia 2019-12-20

08/12/2019

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

fuguje

mám rád značku Phillips a všechny produkty fungují

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4500 series 32PHS4503 Ultra Slim LED TV

Data użycia 2018-11-08

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4500 series 32PHS4503 Ultra Slim LED TV

Data użycia 2018-11-08

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Przypisy

  1. Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów. 

  1. Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.

  2. Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

  3. Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.

  4. (Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.

  5. Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.