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Produkcja zakończona
32PHS4503/12
Niezwykle smukły telewizor LED
W kwestii stosunku ceny do jakości obrazu telewizor Philips 4500 przewyższa oczekiwania. Prosta i elegancka konstrukcja pasuje do każdego wnętrza.
80 cm (32")
Picture Performance Index 200
Telewizor LED
Pixel Plus HD
Opracowaliśmy naszą nową podstawę na nóżkach, by odmienić przestrzeń pod telewizorem, w której zazwyczaj znajduje się tradycyjna podstawa. Dzięki temu wrażenia z oglądania są jeszcze lepsze, a telewizor jest gotowy na przyszłe wyzwania.
Technologia Philips Pixel Plus HD zapewnia wyraźny obraz o doskonałym kontraście. Bez względu na to, czy oglądasz telewizję kablową czy odtwarzasz płytę, możesz cieszyć się ostrzejszym obrazem z czystszą bielą i głębszą czernią.
Podświetlenie LED zapewnia mały pobór mocy. Poza tym telewizor ma piękną linię i zapewnia wysoką jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i żywe kolory.
4.4
z 5
24
Opinie
95%
poleca ten produkt
erwu
04/06/2020
Polska
Zweryfikowany kupujący
Od wielu lat używam produkrów marki Philps
Od wielu lat używam tylko produkty marki Philips i jestem zadowolony z ich jakości i funkcjonalności.
Zalety
doskonałe parametry i wykonanie
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4500 series 32PHS4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Data użycia 2018-06-04
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4500 series 32PHS4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Data użycia 2018-06-04
Helie Turnov
20/01/2020
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
Kvalita, jednoduché ovládaní
Kvalita výrobku, skvělé recenze, zajímavá cena, celková spokojenost
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4500 series 32PHS4503 Ultra Slim LED TV
Data użycia 2019-12-20
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4500 series 32PHS4503 Ultra Slim LED TV
Data użycia 2019-12-20
08/12/2019
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
fuguje
mám rád značku Phillips a všechny produkty fungují
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4500 series 32PHS4503 Ultra Slim LED TV
Data użycia 2018-11-08
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4500 series 32PHS4503 Ultra Slim LED TV
Data użycia 2018-11-08
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.
Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.