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Produkcja zakończona
12342XV+S2
Osiągi na miarę X-treme
Philips X-tremeVision to jedne z najjaśniejszych żarówek samochodowych dostępnych na rynku. Przewyższają osiągami większość innych żarówek samochodowych, zapewniając do 130% większą jasność oraz imponującą długość wiązki światła. Dzięki temu widzisz dalej, reagujesz szybciej i podróżujesz bezpieczniej.
Rodzaj źródła światła: H4
Liczba sztuk w opakowaniu: 2
12 V, 60/55 W
Więcej światła
Jasne, białe światło (do 3500 K) jest znacznie bielsze od światła emitowanego przez standardowe żarówki samochodowe. Opatentowana technologia Gradient CoatingTM firmy Philips pozwala uzyskać mocniejsze światło, dzięki czemu można cieszyć się jaśniejszym oświetleniem oraz większym komfortem.
Każda potencjalna usterka części zamiennej stanowi zagrożenie dla Ciebie i Twojego pojazdu. Dotyczy to zwłaszcza oświetlenia głównego. Każda uszkodzona żarówka samochodowa zmniejsza widoczność i bezpieczeństwo — zarówno Twoje, jak i innych kierowców. Żarówki Philips X-tremeVision zoptymalizowano pod kątem długiego i niezawodnego działania. Oznacza to, że będziesz widzieć lepiej, a inni będą widzieć Ciebie przez dłuższy czas niż w przypadku innych źródeł światła o wysokiej wydajności.
Połączenie większej ilości światła z wyższą temperaturą barwową sprawia, że żarówki Philips X-tremeVision zapewniają wiązkę światła o jednej z najwyższych wydajności w segmencie oświetlenia halogenowego.
4.3
z 5
47
Opinie
Tommih
29/03/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Barwa światła
Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam
Zalety
Barwa światła
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Data użycia 2025-02-28
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Data użycia 2025-02-28
Rad Chacha
15/02/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Najlepszy legalny retrofit H11
Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019
Zalety
Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Data użycia 2025-01-15
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Data użycia 2025-01-15
Tomasz R.
26/12/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
ŻARÓWKI PHILIPS Ultinon Pro6000 Boost H11
Żarówki znakomite. Zapewniają komfort jazdy w ciemności. Jazda drogą przez las daje pewność, że więcej widzę, zwłaszcza tam, gdzie zwierzaki lubią spacerować asfaltową drogą. Światło jasne, wyraziste, i nie oślepia innych uczestników drogi. Polecam każdemu, kto chce jeździć nocą jak za dnia. Co ważne, są legalne i posiadają homologację na Polskę. Minusem jest ich cena, ale bezpieczeństwo najważniejsze. Polecam!
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Data użycia 2025-11-26
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Data użycia 2025-11-26