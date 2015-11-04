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Produkcja zakończona
40PFK4200/12
Smukły telewizor LED Full HD
Właściwy telewizor dziś i w przyszłości: smukły model LED Full HD z serii 4200 firmy Philips z technologią Digital Crystal Clear. Rozkoszuj się żywym obrazem i czystym dźwiękiem, a także korzystaj ze wszystkich przydatnych funkcji, takich jak dodatkowe poręczne porty USB i HDMI — oglądanie telewizji w domu stanie się prawdziwą przyjemnością.
102 cm (40")
Telewizor LED Full HD
DVB-T/C/S/S2
Tradycyjne telewizory mają obudowę, która okala ekran niczym rama obraz. Nasza niezwykle wąska rama jest nowoczesna i cienka, aby można było oglądać więcej doskonałego obrazu.
Zapomnij o plątaninie kabli dzięki jednemu przewodowi HDMI przesyłającemu sygnały audio i wideo z urządzeń do telewizora. Złącze HDMI wykorzystuje nieskompresowane sygnały, co zapewnia najwyższą jakość danych przesyłanych od źródła do ekranu. Dzięki funkcji Philips Easylink do wykonywania większości operacji na telewizorze, odtwarzaczu DVD lub Blu-ray, dekoderze bądź zestawie kina domowego potrzebny jest tylko jeden pilot.
Dziel się przyjemnością. Podłącz nośnik pamięci USB, aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3 lub inne urządzenie multimedialne do złącza USB w telewizorze, aby oglądać zdjęcia i filmy oraz słuchać muzyki, korzystając z łatwej w obsłudze ekranowej przeglądarki treści.
4.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Jarda
04/11/2015
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
Pro mé použití zcela dostačující
Mám tento TV jako druhý, když chcem různé programy. Pro mé účely je plně vyhovující.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFK4200 Full HD Slim LED TV
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFK4200 Full HD Slim LED TV
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.