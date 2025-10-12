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Xenon WhiteVision gen2Samochodowa lampa ksenonowa

42403WHV2C1

Czyste i jasne światło pokonuje mrok

Lampy ksenonowe Philips WhiteVision gen2 zapewniają efekt intensywnego, białego światła i emitują jaśniejsze, bardziej równomierne białe światło podczas jazdy. To znakomite uzupełnienie reflektorów ksenonowych, dopasowane do wyglądu źródeł światła LED pojazdu.

Poznaj wszystkie korzyści

Intensywne, bielsze światło poprawia koncentrację kierowcy

Czyste i jasne światło pokonuje mrok

  • Rodzaj źródła światła: D3S

  • 42 V, 35 W

  • Liczba źródeł światła: 1

Źródło białego światła najwyższej jakości, doskonale pasujące do innych źródeł światła LED w Twoim samochodzie

Lampy ksenonowe Philips WhiteVision 2. generacji to doskonały wybór dla kierowców, którym zależy na strumieniu wyrazistego białego światła zbliżonego do światła LED. Lampy ksenonowe WhiteVision mają taką samą temperaturę barwową jak źródła światła LED i stanowią znaczące ulepszenie ksenonowego oświetlenia głównego.

Strumień wyraźnego, czystego, białego światła rozprasza mrok

Lampy ksenonowe Philips WhiteVision o temperaturze barwowej sięgającej 5000 K oświetlają drogę strumieniem jasnego, czystego, białego światła, które rozprasza mrok. Zamiast z wysiłkiem wpatrywać się w drogę przed sobą, możesz cieszyć się bezpieczniejszą i przyjemniejszą podróżą. Dzięki oświetleniu samochodowemu Philips jazda w nocy nigdy już nie będzie stanowić problemu.

Większy kontrast zapewnia lepszą widoczność i bezpieczniejszą jazdę

Możliwość szybkiego zauważenia i odczytania oznaczeń drogowych jest kluczowa podczas jazdy w ciemności. Lampy ksenonowe WhiteVision zapewniają intensywne, jednolite białe światło. W połączeniu z wysoką temperaturą barwową daje ono większy kontrast i lepsze odbicie od osób i przedmiotów, zapewniając przyjemniejszą i bardziej bezpieczną podróż. Faktem jest, że wiele wypadków wynika ze zmęczenia i dekoncentracji kierowców. To bielsze światło pomoże Ci utrzymać koncentrację i czujność na drodze w nocy.

Specyfikacja techniczna

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  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie