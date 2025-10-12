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42403XV2S1
Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
Lampa ksenonowa X-tremeVision 2. generacji to najnowsze osiągnięcie w dziedzinie technologii ksenonowej. Zapewnia mocną wiązkę światła o parametrach zbliżonych do maksimum. Dzięki tej niezwykłej wydajności świetlnej możesz pozbyć się ograniczeń i cieszyć się bezpieczniejszą, bardziej komfortową jazdą.
Rodzaj źródła światła: D3S
42 V, 35 W
Liczba źródeł światła: 1
Lampy Xenon X-tremeVision 2. generacji zostały opracowane z wykorzystaniem technologii ksenonowej firmy Philips w celu uzyskania najwyższej efektywności. Lampy te emitują dłuższą wiązkę i zapewniają nawet o 150% lepszą widoczność¹, co pozwala wcześniej zauważyć przeszkody i w porę zareagować. Dzięki lepszemu widzeniu obwodowemu łatwiej dostrzec zagrożenia przy drodze, na przykład przechodniów czy zbliżające się skrzyżowania. Dzięki jasnemu oświetlaniu każdego wyboju, zakrętu i niebezpieczeństwa na drodze te źródła światła spełniają oczekiwania najbardziej wymagających kierowców i sprawdzają się w najtrudniejszych warunkach drogowych.
Odpowiednie oświetlenie jest niezbędne do bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Samo poprawienie jakości światła może pomóc w zapobieganiu wypadkom. Lampy Xenon X-tremeVision 2. generacji zapewniają lepszą widoczność, dzięki czemu kierowca może wcześniej dostrzec przeszkody i znaki drogowe i w efekcie szybciej zareagować. Skład widmowy światła emitowanego przez te lampy jest przystosowany do naturalnej wrażliwości barwowej ludzkiego oka. Wytwarzane światło o temperaturze barwowej 4800 K jest łagodne dla oczu, co sprawia, że jazda w nocy jest bezpieczniejsza i bardziej komfortowa.
Odpowiednia moc oświetlenia głównego to nie wszystko — ważna jest również precyzja optyczna. Lampy Xenon X-tremeVision 2. generacji wyposażone są w najbardziej precyzyjną technologię zaginania łuku świetlnego o dokładności 150–350 µm. Oznacza to, że lampy te oświetlają drogę dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne, nie oślepiając przy tym kierowców jadących z naprzeciwka.
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