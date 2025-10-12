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Produkcja zakończona
42403XVS1
Rodzaj źródła światła: D3S
Liczba sztuk w opakowaniu: 1
42 V, 35 W
Od 100 lat firma Philips jest liderem w branży oświetlenia samochodowego, wprowadzając innowacje technologiczne, które stają się standardami w nowoczesnych pojazdach. Obecnie w oświetlenie firmy Philips jest wyposażony co drugi samochód w Europie oraz co trzeci samochód na całym świecie.
Produkty i usługi motoryzacyjne firmy Philips uważane są za najlepsze w swojej klasie na rynku producentów oryginalnego wyposażenia oraz rynku posprzedażnym. Nasze produkty są wytwarzane z materiałów o wysokiej jakości i testowane zgodnie z najbardziej rygorystycznymi specyfikacjami, aby maksymalnie zwiększyć poziom bezpieczeństwa i wygody naszych klientów. Wszystkie produkty z naszej oferty są skrupulatnie testowane, kontrolowane i certyfikowane (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000) zgodnie z najwyższymi wymaganiami norm ECE. To po prostu jakość, której możesz zaufać.
Nasze żarówki są często nagradzane przez ekspertów motoryzacyjnych.
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