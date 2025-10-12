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  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
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Produkcja zakończona

X-tremeVisionSamochodowa lampa ksenonowa

42403XVS1

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Lampa ksenonowa o dużej mocy zapewnia do 50% lepszą widoczność, co pozwala uzyskać maksymalną jasność i doskonałą widzialność spełniającą oczekiwania nawet najbardziej wymagających kierowców. Philips Xenon X-tremeVision to doskonały wybór dla każdego kierowcy.
Poznaj wszystkie korzyści

Do 50% większa widoczność

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  • Rodzaj źródła światła: D3S

  • Liczba sztuk w opakowaniu: 1

  • 42 V, 35 W

Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów

Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów

Od 100 lat firma Philips jest liderem w branży oświetlenia samochodowego, wprowadzając innowacje technologiczne, które stają się standardami w nowoczesnych pojazdach. Obecnie w oświetlenie firmy Philips jest wyposażony co drugi samochód w Europie oraz co trzeci samochód na całym świecie.

Zgodność z wysokimi standardami jakościowymi homologacji ECE

Zgodność z wysokimi standardami jakościowymi homologacji ECE

Produkty i usługi motoryzacyjne firmy Philips uważane są za najlepsze w swojej klasie na rynku producentów oryginalnego wyposażenia oraz rynku posprzedażnym. Nasze produkty są wytwarzane z materiałów o wysokiej jakości i testowane zgodnie z najbardziej rygorystycznymi specyfikacjami, aby maksymalnie zwiększyć poziom bezpieczeństwa i wygody naszych klientów. Wszystkie produkty z naszej oferty są skrupulatnie testowane, kontrolowane i certyfikowane (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000) zgodnie z najwyższymi wymaganiami norm ECE. To po prostu jakość, której możesz zaufać.

Wielokrotnie nagradzany producent żarówek samochodowych

Wielokrotnie nagradzany producent żarówek samochodowych

Nasze żarówki są często nagradzane przez ekspertów motoryzacyjnych.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie