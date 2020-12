Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie

Lampa ksenonowa o dużej mocy zapewnia do 50% lepszą widoczność, co pozwala uzyskać maksymalną jasność i doskonałą widzialność spełniającą oczekiwania nawet najbardziej wymagających kierowców. Philips Xenon X-tremeVision to doskonały wybór dla każdego kierowcy. Zobacz wszystkie korzyści