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Produkcja zakończona
Obsługa klienta
43PFS4112/12
Produkcja zakończona
Ponowna instalacja kanałów w telewizorze Philips
Jak zmienić kolejność kanałów telewizyjnych?
Jak zsynchronizować obraz i dźwięk telewizora Philips?
Na ekranie widać pionowe lub poziome paski. Co zrobić?
Jak zmienić format obrazu telewizora Philips?
Co zrobić w przypadku jeżeli telewizor się nie włącza?
W jaki sposób podłączyć myszkę i klawiaturę do telewizora1?
Wyświetlane są informacje o telewizorze. Co zrobić? (tryb sklepowy)
Dlaczego telewizor nie reaguje na pilota podczerwieni?
Czym jest HDR i które telewizory Philips obsługują HDR?
Telewizor Philips traci ustawienia sieciowe po wyłączeniu. Co zrobić?
Co zrobić w razie błędu aktualizacji oprogramowania TV?
Co zrobić, jeśli występuje problem z jednym lub kilkoma kanałami? [Sygnał DVB-S]
Jak udostępnić pliki z komputera dla telewizora Philips?
Co zrobić, jeśli występuje problem z jednym lub kilkoma kanałami? [Sygnał DVB-C]
Co zrobić, jeśli występuje problem z jednym lub kilkoma kanałami? [Sygnał DVB-T]
Co zrobić jeśli wyświetla się informacja "Nie odnaleziono serwera Philips"?
Co zrobić w przypadku problemów z ustanowieniem połączenia bezprzewodowego?
(FILM) Jak skonfigurować nowy telewizor Philips TV1?
Jak zaktualizować oprogramowanie telewizora Philips przez USB? (telewizory bez systemu Android)
Co zrobić, gdy urządzenie HDMI nie działa prawidłowo po podłączeniu do telewizora? (nie UHD)
Brak dźwięku z głośników telewizora Philips
(FILM) Jak sortować kanały w telewizorze Philips TV2?
Jak podłączyć zewnętrzne urządzenie do TV?
W jaki sposób podłączyć Nintendo Wii?
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