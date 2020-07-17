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  • Główne zdjęcie produktu w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące zdalne sterowanie
  • Rysunek złącza z boku
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
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  • Główne zdjęcie produktu w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące zdalne sterowanie
  • Rysunek złącza z boku

Produkcja zakończona

5500 seriesNiezwykle smukły telewizor LED Full HD

43PFS5503/12

4.5

| (26) Opinie | 88% poleca ten produkt

Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Udoskonalona prostota wkracza na duży ekran. Telewizor Philips 5500 zapewnia rozdzielczość Full HD, czysty dźwięk i niezrównane wrażenia wizualne. Aby oglądać filmy i programy lub grać w gry, wystarczy go podłączyć.

Poznaj wszystkie korzyści
TV brand claim gold

99,91% osób, które wypróbują telewizor Ambilight TV, nigdy nie chce go oddać. 1

z technologią Pixel Plus HD

Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

  • 108 cm (43")

  • Picture Performance Index 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Smukła, wyrafinowana podstawa emanuje lekkością

Opracowaliśmy naszą nową podstawę na nóżkach, by odmienić przestrzeń pod telewizorem, w której zazwyczaj znajduje się tradycyjna podstawa. Dzięki temu wrażenia z oglądania są jeszcze lepsze, a telewizor jest gotowy na przyszłe wyzwania.

Pixel Plus HD. Żywy i wyraźny obraz niezależnie od typu źródła.

Technologia Philips Pixel Plus HD zapewnia wyraźny obraz o doskonałym kontraście. Bez względu na to, czy oglądasz telewizję kablową czy odtwarzasz płytę, możesz cieszyć się ostrzejszym obrazem z czystszą bielą i głębszą czernią.

Telewizor LED Full HD — zachwycający obraz LED o niewiarygodnym kontraście

Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe telewizory HD zapewniają dobrą jakość, jednak Ty oczekujesz czegoś więcej. Wyobraź sobie doskonałą szczegółowość, wysoką jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i rzeczywiste kolory, które tworzą realistyczny obraz.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

26

Opinie

88%

poleca ten produkt

17/07/2020

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Perfektní televize pro seniory

Potřeboval jsem televizi pro 88-letou babičku. Požadavky na TV byly: je DVB-T2 certifikovaná, má výstup na sluchátka a jednoduché ovládání. Vše splňuje na 100%, dokonce hlasitost do sluchátek a do reproduktorů je oddělená a je nastavitelné, zda má jít zvuk jen do sluchátek, nebo i do reproduktorů televize. Veliká spokojenost.

Zalety

Levná TV pro seniory DVB-T2 ready se sluchátkovým výstupem.

Wady

Žádné, splňuje svůj účel.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 5500 series 43PFS5503 Ultratenký LED televizor Full HD

Data użycia 2019-06-17

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 5500 series 43PFS5503 Ultratenký LED televizor Full HD

Data użycia 2019-06-17

30/05/2020

Česká republika

Česká republika

kvalitní za rozumnou cenu

instalace prakticky bez větších potíží, výborný zvuk a široká škála nastavení obrazu podle preferencí uživatele. trošku trápí složitější menu a složitější přístup k jednoduchým funkcím - u mě konkrétně časovač vypnutí - ale to není zásadní problém.

Zalety

dobrý poměr cena/výkon, automatické aktualizace

Wady

složitější menu

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 5500 series 43PFS5503 Ultratenký LED televizor Full HD

Data użycia 2019-05-30

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 5500 series 43PFS5503 Ultratenký LED televizor Full HD

Data użycia 2019-05-30

31/12/2019

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

výrobek plní svojí funkci

velmi mnoho kladných recenzí od zákazníků ,kteří si již koupily

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 5500 series 43PFS5503 Ultratenký LED televizor Full HD

Data użycia 2019-08-31

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 5500 series 43PFS5503 Ultratenký LED televizor Full HD

Data użycia 2019-08-31

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Przypisy

  1. Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów. 

  1. Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.

  2. Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

  3. Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.

  4. (Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.

  5. Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.