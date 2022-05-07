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Produkcja zakończona

LEDTelewizor LED HD

43PFS5525/12

4.5

| (15) Opinie | 87% poleca ten produkt

Przenośny telewizor w przystępnej cenie

Szukasz porządnego telewizora bez zbędnych dodatków? Ten niewielki i niedrogi telewizor LED ma wszystko, czego naprawdę potrzebujesz. Technologia Pixel Plus HD zapewnia wyraźny obraz. Urządzenie zapewnia czysty dźwięk i jest łatwe w przenoszeniu.

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99,91% osób, które wypróbują telewizor Ambilight TV, nigdy nie chce go oddać. 1

Telewizor Full HD

Przenośny telewizor w przystępnej cenie

  • 108 cm (43")

  • Telewizor Full HD LED

  • Pixel Plus HD

Minimalistyczna srebrna połyskująca ramka i smukłe nóżki

Telewizor LED Full HD. Krystaliczna jakość obrazu.

Full HD to nowa jakość technologii HD. Ostrzejszy obraz, wyższy poziom jasności, lepszy kontrast i naturalne kolory, jakie zapewnia telewizor Full HD, sprawią, że oglądanie telewizji będzie jeszcze przyjemniejsze.

Dwa porty HDMI, łatwe podłączanie do systemu DVD

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

15

Opinie

87%

poleca ten produkt

2

07/05/2022

Polska

Polska

podstawowy telewizor

Jak na telewizor 43" z tej serii to jest to całkiem dobry sprzęt do oglądania telewizji. Jeżeli nie oczekujemy, że za tysiąc złotych otrzymamy super wyposażony sprzęt spełniający wygórowane oczekiwania, (najlepiej jeszcze ze smartem, matrycą OLED 120Hz i subwooferem :) ) to znaczy, że realnie podchodzimy do zakupów zamiast marzyć o cudach za grosze. I tu właśnie idealnie wpasowuje się ten model do zadań podstawowych. Bez zbędnych wodotrysków i światełek ale za to z nowym dekoderem DVBT2 na pokładzie.

Zalety

DVBT2 HEVC, 2 HDMI, USB, cena

Wady

za taką cenę nie można szukać wad

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla LED 43PFS5525 Telewizor LED HD

Data użycia 2022-04-07

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla LED 43PFS5525 Telewizor LED HD

Data użycia 2022-04-07

23/09/2021

Polska

Polska

Philips LED Telewizor LED HD 24PFS5525

jestem bardzo zadowolony z zakupu ale po prezentacji w sklepie ciężko jest się zdecydować, zaryzykowałem dla firmy Philips i miałem rację

Zalety

obraz dźwięk łatwość obsługi

Wady

bez wad

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla LED 24PFS5525 Telewizor LED HD

Data użycia 2021-08-22

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla LED 24PFS5525 Telewizor LED HD

Data użycia 2021-08-22

26/11/2020

Polska

Polska

SUPER OBRAZ

Wybrałem się do sklepu z myślą zakupu tv 32 cale. Wybrałem jednak większy telewizor w podobnej cenie. Spełnia moje oczekiwania, działa płynnie, kąty i kolory dobre.

Zalety

kąty widzenia cena

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla LED 43PFS5525 Telewizor LED HD

Data użycia 2020-07-25

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla LED 43PFS5525 Telewizor LED HD

Data użycia 2020-07-25

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Przypisy

  1. Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów. 

  1. Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.

  2. Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

  3. Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.

  4. Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.