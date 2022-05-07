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Produkcja zakończona
43PFS5525/12
Przenośny telewizor w przystępnej cenie
Szukasz porządnego telewizora bez zbędnych dodatków? Ten niewielki i niedrogi telewizor LED ma wszystko, czego naprawdę potrzebujesz. Technologia Pixel Plus HD zapewnia wyraźny obraz. Urządzenie zapewnia czysty dźwięk i jest łatwe w przenoszeniu.
108 cm (43")
Telewizor Full HD LED
Pixel Plus HD
Full HD to nowa jakość technologii HD. Ostrzejszy obraz, wyższy poziom jasności, lepszy kontrast i naturalne kolory, jakie zapewnia telewizor Full HD, sprawią, że oglądanie telewizji będzie jeszcze przyjemniejsze.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
4.5
z 5
15
Opinie
87%
poleca ten produkt
Posiadacz Taniego TV
07/05/2022
Polska
podstawowy telewizor
Jak na telewizor 43" z tej serii to jest to całkiem dobry sprzęt do oglądania telewizji. Jeżeli nie oczekujemy, że za tysiąc złotych otrzymamy super wyposażony sprzęt spełniający wygórowane oczekiwania, (najlepiej jeszcze ze smartem, matrycą OLED 120Hz i subwooferem :) ) to znaczy, że realnie podchodzimy do zakupów zamiast marzyć o cudach za grosze. I tu właśnie idealnie wpasowuje się ten model do zadań podstawowych. Bez zbędnych wodotrysków i światełek ale za to z nowym dekoderem DVBT2 na pokładzie.
Zalety
DVBT2 HEVC, 2 HDMI, USB, cena
Wady
za taką cenę nie można szukać wad
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla LED 43PFS5525 Telewizor LED HD
Data użycia 2022-04-07
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla LED 43PFS5525 Telewizor LED HD
Data użycia 2022-04-07
Tomek 69
23/09/2021
Polska
Philips LED Telewizor LED HD 24PFS5525
jestem bardzo zadowolony z zakupu ale po prezentacji w sklepie ciężko jest się zdecydować, zaryzykowałem dla firmy Philips i miałem rację
Zalety
obraz dźwięk łatwość obsługi
Wady
bez wad
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla LED 24PFS5525 Telewizor LED HD
Data użycia 2021-08-22
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla LED 24PFS5525 Telewizor LED HD
Data użycia 2021-08-22
Behemoth96
26/11/2020
Polska
SUPER OBRAZ
Wybrałem się do sklepu z myślą zakupu tv 32 cale. Wybrałem jednak większy telewizor w podobnej cenie. Spełnia moje oczekiwania, działa płynnie, kąty i kolory dobre.
Zalety
kąty widzenia cena
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla LED 43PFS5525 Telewizor LED HD
Data użycia 2020-07-25
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla LED 43PFS5525 Telewizor LED HD
Data użycia 2020-07-25
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.