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Produkcja zakończona
48PFK6989/12
Niezwykle smukły telewizor LED Full HD Smart
Telewizor LED Smart z serii 6900 firmy Philips ma niezwykle smukłą obudowę, która skradnie Twoje serce. Jednak nie chodzi tylko o wygląd: jest wyposażony w wiele funkcji, takich jak Ambilight, 3D, Skype™ i nie tylko.
122 cm (48")
Telewizor LED Full HD
Dwurdzeniowy
DVB-T/C/S/S2
Wyświetlaj w telewizorze zawartość urządzenia inteligentnego i oglądaj ją z rodziną i przyjaciółmi. Wykorzystując proste polecenie, można wyświetlić na dużym ekranie wszystko — od zdjęć i filmów po gry i inne elementy ze smartfona lub tabletu.
Uwolnij się od tradycyjnie nadawanych programów. Telewizor Philips Smart TV działa jak serwer i może połączyć się z innym telewizorem w tej samej sieci Wi-Fi. Po połączeniu można udostępniać telewizję cyfrową do innych odbiorników, a wszystko to bez konieczności korzystania z przewodów i wydawania pieniędzy na dodatkowe subskrypcje.
Nic nie może się równać z dawką adrenaliny serwowaną podczas grania, oglądania dynamicznych wydarzeń sportowych lub filmów akcji. Dlatego ten telewizor firmy Philips jest wyposażony w technologię Perfect Motion Rate 600 Hz, która zapewnia doskonałą jakość ruchomych obrazów. Ponieważ puls może czasami podskakiwać, ale obraz w telewizorze nie powinien.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Mihai86
05/07/2015
România
TV superb
Un TV superb dar putin cam incurcat in meniu. Lipsa unor butoane esentiale pe telecomanda (OFF timer)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6900 series 48PFK6989 Smart TV LED, Full HD, ultrasubţire
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6900 series 48PFK6989 Smart TV LED, Full HD, ultrasubţire
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Aplikacja MyRemote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora i kraju, a także modelu urządzenia inteligentnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TV.
Aby pobrać aplikację dla telewizora Smart TV, odwiedź stronę www.philips.com/tv i odkryj usługi dostępne w Twoim kraju.
Kanały dostępne w aplikacji Cloud TV zależą od dostępności i przepisów w danym kraju
Zgodność zależy od certyfikatu Wi-Fi Miracast i systemu Android w wersji 4.2 lub nowszej. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej urządzenia.
Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku kanałów cyfrowych. Nagrywanie może zostać ograniczone przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji (CI+). Mogą wystąpić ograniczenia w zależności od kraju i kanału.
Kamera (PTA317) do telewizora Philips jest sprzedawana oddzielnie.
Z opisanych wyżej względów dzieci nie powinny oglądać obrazu 3D bez nadzoru rodziców. Nie zalecamy oglądania obrazu 3D przez dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.