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MomentumMonitor 4K HDR z technologią Ambiglow

558M1RY/00

4

| (5) Opinie | 80% poleca ten produkt

Przejdź na wyższy poziom grania na konsoli

Wyświetlacz Momentum jest wyposażony w głośniki od legendarnych ekspertów w dziedzinie audio, Bowers & Wilkins, dzięki czemu pozwoli Ci przejść na wyższy poziom grania na konsoli. Zanurz się w obrazie tego pięknego, dużego wyświetlacza. Ciesz się niesamowitą rozrywką dzięki optymalnemu dźwiękowi i efektom wizualnym.

Poznaj wszystkie korzyści

Przejdź na wyższy poziom grania na konsoli

  • Momentum

  • 139,7 cm (55")

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Wbudowany głośnik niskotonowy, głośnik średniotonowy i głośniki wysokotonowe zapewniają majestatyczny dźwięk

Sześć trybów dźwięku optymalizuje wrażenia podczas grania, oglądania lub słuchania. Sport i wyścigi: realistyczne wrażenia podczas oglądania zawodów sportowych lub wyścigów. RPG i przygodowe: zanurz się w przestrzennym, nastrojowym dźwięku. Strzelanki i akcja: mocny dźwięk zapewnia maksimum emocji i realizmu. Oglądanie filmów: lepsze ścieżki dźwiękowe filmów dla bardziej realistycznych, kinowych wrażeń. Muzyka: głośniki True Sound od firmy Bowers & Wilkins dostarczające dźwięk prosto od artysty. Ustawienia osobiste: dostęp do menu EQ w celu dostosowania dźwięku do określonych wymagań.

Częstotliwość odświeżania 120 Hz zapewnia niezwykle płynny, piękny obraz

Grasz intensywnie, rywalizując z innymi? Potrzebujesz monitora gwarantującego brak opóźnień i wyjątkowo płynny obraz. Ten monitor firmy Philips odświeża obraz nawet 120 razy na sekundę, czyli z częstotliwością realnie wyższą niż modele standardowe. W przypadku niższej częstotliwości odświeżania przeciwnicy mogą wyglądać, jakby skakali z miejsca na miejsce na ekranie, co sprawia, że są trudnym celem. Częstotliwość odświeżania 120 Hz eliminuje ten problem — przeciwnik porusza się zawsze niezwykle płynnie i można go łatwo namierzyć. Dzięki wyjątkowo małemu opóźnieniu i praktycznie wyeliminowaniu efektu urywania obrazu ten monitor firmy Philips stanowi idealny wybór dla graczy.

Technologia MultiView umożliwia jednoczesne podłączenie i wyświetlanie dwóch urządzeń

Monitor Philips z matrycą o ultrawysokiej rozdzielczości i z technologią MultiView obsługuje szeroką gamę źródeł sygnału. Technologia MultiView umożliwia aktywne podłączenie dwóch urządzeń i jednoczesne wyświetlanie obrazu z każdego z nich, dzięki czemu można na przykład sprawnie wykonywać w tym samym czasie wiele zadań na komputerze stacjonarnym i notebooku.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

5

Opinie

80%

poleca ten produkt

3
2

19/10/2021

Polska

Polska

Rewelacyjny stosunek ceny do jakości

Rozmiar ma znaczenie :-) Jestem bardzo zadowolony. Obrabiam zdjęcia. Pracowałem na dwóch monitorach FHD. Mimo, że TV jest większy od nich to mniej miejsca zajmuje na biurku. Mam narożne biuro na 16 piętrze bardzo jasne tez nie muszę przysłaniać żaluzji, bo monitor świeci tak samo mocno jak widok za oknem w słoneczny dzień. Duże znaczenie ma też szeroka paleta barw, która pokrywa całą przestrzeń RGB. Już nie muszę kupować głośników, bo w budowane grają czysto i głośno. Zlety: 1. duża jasność, 2. szeroka paleta barw, 3. czysty i głośny dźwięk, 4. pilot w zestawie umożliwia wygodne oglądanie filmów, 5. możliwość wyświetlania obrazu z dwóch źródeł... może przydało by się z czterech, bo wtedy działają skróty klawiszowe do łatwego przemieszczania okien, 6. rozmiar :-) Drobne rzeczy do poprawy to: 1. szybkość regulacji parametrów pilotem, bo długo trzeba czekać na np. zwiększenie lub zmniejszenie głośności lub jasności, 2. podczas odtwarzania materiału z telefonu Samsung przez USB-C w rozdzielczości 4K z yt obraz jest mniej płynny niż w telefonie - to największa wada jeśli chcesz oglądać w ten sposób, 3. przyciemnione brzegi ekranu po bokach ale nie jest to dla mnie wada, która wpływa w jakikolwiek sposób na użytkowanie. Monitor kupiłem jako używany z 1,5 roczną gwarancją za 1/2 ceny co spowodowało, że stał się jeszcze bardziej atrakcyjny.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow

Data użycia 2021-09-19

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow

Data użycia 2021-09-19

21/11/2020

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Monitor i telewizor

Monitora używam od miesiąca do pracy w domu. Powierzchnia pulpitu cztery razy większa niż na laptopie - nie trzeba wygrzebywać otwartych okien spod stosu innych. Początkowo monitor wydaje się zbyt duży, ale można się przyzwyczaić - i ruszać głową zamiast samymi oczami :). To akurat zaleta. Po pracy oglądam na nim filmy po podłączeniu boxa IP TV (Netflix itp).

Zalety

Duża powierzchnia pulpitu i monotora.

Wady

Jasność ekranu ustawiam na minimum przy pracy na komputerze w pochmurny dzień

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow

Data użycia 2019-10-21

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow

Data użycia 2019-10-21

25/04/2022

Slovenija

Slovenija

Review Phillips Momentum

Philips Momentum je glede na svojo velikost morda videti kot televizija, vendar je 4K monitor z 120Hz. Vključuje svojo tehnologijo Ambiglow, ki uporablja niz LED diod vzdolž vrha in ob straneh zadnje plošče. Lahko je 3 ali 1 stransko. Osebno preferiram Ambiglow, ne samo zaradi estetike, vendar vam omogoča, da osvetlite steno za monitorjem z eno barvo ali barvo, ki se odzove na slike na zaslonu. To je zanimiva funkcija, ki bi lahko pomagala pri utrujenosti oči med gledanjem svetlega zaslona v temni sobi. Monitor ima majhen, lahek, črn daljinski upravljalnik, ki večino časa deluje v redu in je z njim enostavno upravljati. Dobra lastnost so se mi zdeli tudi različni možni nagibi monitorja, kjer si si lahko prilagajal kot. Ah ja, soundbar. Philips Momentum ima soundbar Bowers & Wilkins. B&W eno izmed najbolj zaupanja vrednih in spoštovanih imen na področju vrhunskega zvoka. Oddaja zvok veliko boljši kot kateri koli drug monitor. Zdelo se mi je, da mi je »Gledanje filmov« najbolj prijetno za moje uho in to nastavitev sem uporabljala za vse. Meniji Momentuma so tako kategorije menija za stvari, kot so Ambiglow, Nastavitve iger in Slika, so navedene na levi strani in če izberete eno, se na desni odprejo podkategorije. Navigacija (predvsem z daljinskim upravljalnikom) je enostavna. Igranje je tisto, kjer Philips Momentum resnično sije. Prikazane so bile lepe, živahne in kontrastne barve. V igrah, kot je na primer Call of Duty in CSGO, kjer je odzivni čas in natančnost izjemnega pomena, se je Momentum dobro izkazal, saj ima izjemen odzivni čas za igralno izkušnjo, ter tekočo sliko in gibanje. Zdi se mi super tudi za gledanje filmov, Youtuba, streamov na Twichu,... Glede na velikost ekrana, ki je 55inchov (139,7cm) me je presenetila čistost slike. Jaz sem monitor izkusila tako na računalniku, kot na PS4. Vsakdo, ki bo nanj priključil svoj računalnik, bo v izkušnji zelo užival. Če je vaš računalnik vaša glavna naprava in so konzole občasna razvajanja, je ta monitor odločitev, za katero mislim, da je ne boste obžalovali.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom

Data użycia 2022-03-25

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom

Data użycia 2022-03-25

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Przypisy

  1. Czas reakcji równy SmartResponse

  2. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy zawsze upewnić się, że karta graficzna jest w stanie osiągnąć maksymalną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania tego wyświetlacza Philips.

  3. Pokrycie BT. 709 / DCI-P3 na podstawie CIE1976

  4. Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976

  5. Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. AMD, logo strzały AMD, AMD FreeSync™ i ich kombinacje są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Inne nazwy produktów wykorzystane w tej publikacji są używane wyłącznie dla celów identyfikacji oraz są znakami towarowymi odpowiednich firm.

  7. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.