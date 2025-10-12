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    Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Główne zdjęcie produktu w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące zdalne sterowanie
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
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MonitorMonitor 4K HDR z technologią Ambiglow

559M1RYV/01

1 Nagroda

Wydajność zoptymalizowana dla gier na konsolach nowej generacji

Monitor Momentum, zaprojektowany dla konsoli Xbox, to nowa era gier dla prawdziwych miłośników grania na konsoli. Wyposażony w głośniki renomowanej firmy Bowers & Wilkins, oraz nowe oświetlenie Ambiglow umożliwia głębsze zanurzenie się w świecie gry i pierwszorzędną rozrywkę.

Poznaj wszystkie korzyści

Wydajność zoptymalizowana dla gier na konsolach nowej generacji

  • Zaprojektowany dla konsoli Xbox

  • Momentum

  • 139,7 cm (55")

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Zaprojektowany dla konsoli Xbox, aby zapewniać optymalną jakość gry

Zaprojektowany dla konsoli Xbox, aby zapewniać optymalną jakość gry

Uwolnij pełny potencjał grania na konsoli. We współpracy z firmą Xbox opracowaliśmy monitor zaprojektowany dla konsoli Xbox, który został zweryfikowany pod kątem optymalnej jakości grafiki dla konsoli Xbox Series X od momentu podłączenia

Płynne granie na konsoli w rozdzielczości 4K z częstotliwością odświeżania 120 Hz

Płynne granie na konsoli w rozdzielczości 4K z częstotliwością odświeżania 120 Hz

Ciesz się grą w rozdzielczości 4K i częstotliwością odświeżania 120 Hz po podłączeniu konsoli Xbox Series X lub innej konsoli nowej generacji do jednego ze złączy HDMI 2.1. Większa częstotliwość odświeżania zapewnia mniejsze pomijanie klatek, pokazując każdy ruch przeciwnika w wyraźny, płynny sposób i ułatwiając zaatakowanie go.

Granie na komputerze na dużym ekranie; 4K / 144 Hz

Granie na komputerze na dużym ekranie; 4K / 144 Hz

Gracze komputerowi, którzy oczekują prawdziwej rozdzielczości 4K i największej częstotliwości odświeżania 144 Hz, mogą teraz cieszyć się jeszcze większą płynnością rozgrywki dzięki obecnym w monitorze złączom.

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

  • Obraz TPV_AWARD-7185171

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Przypisy

  1. Pokrycie BT. 709 / DCI-P3 na podstawie CIE1976

  2. Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976

  3. Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931

  4. Maksymalna rozdzielczość działa w przypadku wejścia HDMI lub DP.

  5. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy zawsze upewnić się, że karta graficzna jest w stanie osiągnąć maksymalną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania tego wyświetlacza Philips.

  6. Czas reakcji równy SmartResponse

  7. Aby możliwe było korzystanie z funkcji zasilania i ładowania przez port USB-C, notebook/urządzenie musi spełniać standardy zasilania USB-C Power Delivery. Zapoznaj się z instrukcją obsługi notebooka lub skontaktuj się z jego producentem, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.

  8. Aby możliwe było przesyłanie sygnału wideo, notebook/urządzenie musi obsługiwać tryb DP Alt USB-C

  9. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.