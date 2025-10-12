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559M1RYV/01
Wydajność zoptymalizowana dla gier na konsolach nowej generacji
Monitor Momentum, zaprojektowany dla konsoli Xbox, to nowa era gier dla prawdziwych miłośników grania na konsoli. Wyposażony w głośniki renomowanej firmy Bowers & Wilkins, oraz nowe oświetlenie Ambiglow umożliwia głębsze zanurzenie się w świecie gry i pierwszorzędną rozrywkę.
Zaprojektowany dla konsoli Xbox
Momentum
139,7 cm (55")
3840 x 2160 (4K UHD)
Uwolnij pełny potencjał grania na konsoli. We współpracy z firmą Xbox opracowaliśmy monitor zaprojektowany dla konsoli Xbox, który został zweryfikowany pod kątem optymalnej jakości grafiki dla konsoli Xbox Series X od momentu podłączenia
Ciesz się grą w rozdzielczości 4K i częstotliwością odświeżania 120 Hz po podłączeniu konsoli Xbox Series X lub innej konsoli nowej generacji do jednego ze złączy HDMI 2.1. Większa częstotliwość odświeżania zapewnia mniejsze pomijanie klatek, pokazując każdy ruch przeciwnika w wyraźny, płynny sposób i ułatwiając zaatakowanie go.
Gracze komputerowi, którzy oczekują prawdziwej rozdzielczości 4K i największej częstotliwości odświeżania 144 Hz, mogą teraz cieszyć się jeszcze większą płynnością rozgrywki dzięki obecnym w monitorze złączom.
Nagrody
Opinie
Pokrycie BT. 709 / DCI-P3 na podstawie CIE1976
Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976
Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931
Maksymalna rozdzielczość działa w przypadku wejścia HDMI lub DP.
Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy zawsze upewnić się, że karta graficzna jest w stanie osiągnąć maksymalną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania tego wyświetlacza Philips.
Czas reakcji równy SmartResponse
Aby możliwe było korzystanie z funkcji zasilania i ładowania przez port USB-C, notebook/urządzenie musi spełniać standardy zasilania USB-C Power Delivery. Zapoznaj się z instrukcją obsługi notebooka lub skontaktuj się z jego producentem, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.
Aby możliwe było przesyłanie sygnału wideo, notebook/urządzenie musi obsługiwać tryb DP Alt USB-C
Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.