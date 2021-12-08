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Produkcja zakończona
Obsługa klienta
65PUS7803/12
Produkcja zakończona
Ponowna instalacja kanałów w telewizorze Philips [DVB-C i DVB-T] (antena lub kabel)
Co zrobić jeżeli przednia dioda LED miga wg. powtarzającego się wzoru?
Co zrobić w przypadku jeżeli telewizor się nie włącza?
Dlaczego telewizor nie reaguje na pilota podczerwieni?
Co zrobić, jeśli dana aplikacja na telewizorze Philips nie działa?
Jak zaktualizować oprogramowanie telewizora Philips przez USB?
Jak podłączyć TV do internetu?
Co zrobić w przypadku problemów z ustanowieniem połączenia bezprzewodowego?
Zmiana kolejności kanałów w telewizorze Philips (TPM17.1)
Jak zaktualizować oprogramowanie telewizora Philips przez Internet?
(FILM) Jak sortować kanały w telewizorze Philips TV1?
(FILM) Jak zainstalować kanały w telewizorze Philips?
Jak korzystać ze sklepu Google Play na telewizorze z systemem Android?
(VIDEO) Jak przesyłać treści aplikacji na telewizor Philips za pomocą Google Cast
(VIDEO) Jak podłączyć telewizor Philips do Wi-Fi
(VIDEO) Jak podłączyć urządzenia zewnętrzne z telewizorem Philips
(VIDEO) Jak sparować pilota z telewizorem Philips?
(VIDEO) Jak zaktualizować oprogramowanie pilota zdalnego sterowania
(FILM) Jak skonfigurować ustawienia obrazu w telewizorze Philips?
(FILM) Jak skonfigurować nowy telewizor Philips?
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