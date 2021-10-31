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Produkcja zakończona
7FF3FPW/00
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Ile zdjęć przechowujesz na dysku swojego komputera? Dzięki ramce do zdjęć Philips PhotoFrame™, zapewniającej wysoką jakość obrazów, możesz z łatwością udostępniać zdjęcia bez potrzeby korzystania z komputera.
LCD 17,8 cm (7")
Format 16:9
Złącze USB zapewnia łatwe przeglądanie i udostępnianie zdjęć zapisanych w pamięci flash USB.
Efekt pokazu slajdów umożliwia automatyczne wyświetlenie wielu losowo wybranych zdjęć w formie kolażu, co pozwala uniknąć nieestetycznych obramowań powstałych w przypadku zdjęć mniejszych niż rozmiar ekranu.
RadiantColor jest technologią firmy Philips, umożliwiającą wyświetlanie mniejszych zdjęć w optymalnym formacie 4:3 poprzez rozciąganie kolorów na krawędziach zdjęcia do krawędzi ekranu celem wyeliminowania czarnych pasów i zniekształceń formatu obrazu.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
4.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Stringer
31/10/2021
Україна
Чудова фоторамка
Простий та універсальний дизайн, металева підніжка, підтримка карт пам'яті та флешек. Непоганий дисплей.
Zalety
Ціна, дизайн, можливість як ставити горизонтально/веритально так і кріпити на стіну.
Wady
Не вистачає довжини дрота живлення. Маленька роздільна здатність фото (800х600).
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 8FF3FPW PhotoFrame
Data użycia 2019-10-31
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 8FF3FPW PhotoFrame
Data użycia 2019-10-31