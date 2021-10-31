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Produkcja zakończona

PhotoFrame

7FF3FPW/00

4

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

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Ile zdjęć przechowujesz na dysku swojego komputera? Dzięki ramce do zdjęć Philips PhotoFrame™, zapewniającej wysoką jakość obrazów, możesz z łatwością udostępniać zdjęcia bez potrzeby korzystania z komputera.

Poznaj wszystkie korzyści

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  • LCD 17,8 cm (7")

  • Format 16:9

Przeglądaj zdjęcia zapisane w pamięci flash USB bez użycia komputera

Złącze USB zapewnia łatwe przeglądanie i udostępnianie zdjęć zapisanych w pamięci flash USB.

Baw się i twórz: wyświetlanie wielu zdjęć w jednym widoku

Efekt pokazu slajdów umożliwia automatyczne wyświetlenie wielu losowo wybranych zdjęć w formie kolażu, co pozwala uniknąć nieestetycznych obramowań powstałych w przypadku zdjęć mniejszych niż rozmiar ekranu.

Nowy blask starych wspomnień dzięki technologii RadiantColor

RadiantColor jest technologią firmy Philips, umożliwiającą wyświetlanie mniejszych zdjęć w optymalnym formacie 4:3 poprzez rozciąganie kolorów na krawędziach zdjęcia do krawędzi ekranu celem wyeliminowania czarnych pasów i zniekształceń formatu obrazu.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

5
3
2
1

31/10/2021

Україна

Україна

Чудова фоторамка

Простий та універсальний дизайн, металева підніжка, підтримка карт пам'яті та флешек. Непоганий дисплей.

Zalety

Ціна, дизайн, можливість як ставити горизонтально/веритально так і кріпити на стіну.

Wady

Не вистачає довжини дрота живлення. Маленька роздільна здатність фото (800х600).

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 8FF3FPW PhotoFrame

Data użycia 2019-10-31

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 8FF3FPW PhotoFrame

Data użycia 2019-10-31

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie