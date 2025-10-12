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Xenon LongerLifeGwarancja na lampy ksenonowe

85126SYS1

Zależy nam na Twoim bezpieczeństwie — masz na to naszą gwarancję

Lampy ksenonowe Philips LongerLife są objęte 4-letnią gwarancją. Wystarczy zarejestrować ich zakup online, aby przedłużyć gwarancję o dodatkowe 3 lata za darmo. Możesz się czuć bezpiecznie przez kolejnych 7 lat.

Poznaj wszystkie korzyści

Przedłuż 4-letnią gwarancję do 7 lat w 3 łatwych krokach

Zależy nam na Twoim bezpieczeństwie — masz na to naszą gwarancję

  • Rodzaj źródła światła: D2R

  • 85 V, 35 W

  • Liczba źródeł światła: 1

Lampy ksenonowe LongerLife są objęte 4-letnią gwarancją.

Lampy ksenonowe LongerLife są objęte 4-letnią gwarancją.

Lampy ksenonowe Philips LongerLife gwarantują wysoką jakość i bezpieczeństwo. Automatycznie objęte są 4-letnią gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

Wystarczy zarejestrować zakup online, aby przedłużyć gwarancję

Wystarczy zarejestrować zakup online, aby przedłużyć gwarancję

Lampy ksenonowe LongerLife charakteryzują się większą żywotnością niż jakiekolwiek inne lampy ksenonowe marki Philips. Aby zapewnić sobie spokój i komfort, można bezpłatnie przedłużyć gwarancję o dodatkowe 3 lata. Wystarczy zarejestrować się na stronie https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty i wykonać 3 proste czynności: 1. Najpierw należy się upewnić, że zakupiony produkt jest oryginalnym produktem marki Philips, sprawdzając naklejkę z certyfikatem autentyczności umieszczoną na opakowaniu produktu. 2. Następnie trzeba podać swoje dane i okazać dowód zakupu. 3. Na koniec należy wydrukować i zachować swój certyfikat 7-letniej gwarancji.

Żarówki samochodowe firmy Philips cechują się dużą odpornością na wilgoć

Żarówki samochodowe firmy Philips cechują się dużą odpornością na wilgoć

Szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV jest wytrzymalsze niż szkło twarde i charakteryzuje się wysoką odpornością na wysokie temperatury i drgania, co eliminuje ryzyko eksplozji. Żarówki firmy Philips ze szkła kwarcowego są w stanie znieść znaczne skoki temperatury. Możliwość uzyskania zwiększonego ciśnienia w żarówce sprawia, że szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV emituje mocniejsze światło.

Specyfikacja techniczna

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie