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Zależy nam na Twoim bezpieczeństwie — masz na to naszą gwarancję
Lampy ksenonowe Philips LongerLife są objęte 4-letnią gwarancją. Wystarczy zarejestrować ich zakup online, aby przedłużyć gwarancję o dodatkowe 3 lata za darmo. Możesz się czuć bezpiecznie przez kolejnych 7 lat.
Rodzaj źródła światła: D2R
85 V, 35 W
Liczba źródeł światła: 1
Lampy ksenonowe Philips LongerLife gwarantują wysoką jakość i bezpieczeństwo. Automatycznie objęte są 4-letnią gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.
Lampy ksenonowe LongerLife charakteryzują się większą żywotnością niż jakiekolwiek inne lampy ksenonowe marki Philips. Aby zapewnić sobie spokój i komfort, można bezpłatnie przedłużyć gwarancję o dodatkowe 3 lata. Wystarczy zarejestrować się na stronie https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty i wykonać 3 proste czynności: 1. Najpierw należy się upewnić, że zakupiony produkt jest oryginalnym produktem marki Philips, sprawdzając naklejkę z certyfikatem autentyczności umieszczoną na opakowaniu produktu. 2. Następnie trzeba podać swoje dane i okazać dowód zakupu. 3. Na koniec należy wydrukować i zachować swój certyfikat 7-letniej gwarancji.
Szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV jest wytrzymalsze niż szkło twarde i charakteryzuje się wysoką odpornością na wysokie temperatury i drgania, co eliminuje ryzyko eksplozji. Żarówki firmy Philips ze szkła kwarcowego są w stanie znieść znaczne skoki temperatury. Możliwość uzyskania zwiększonego ciśnienia w żarówce sprawia, że szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV emituje mocniejsze światło.
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