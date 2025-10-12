Większy kontrast zapewnia lepszą widoczność i bezpieczniejszą jazdę

Możliwość szybkiego zauważenia i odczytania oznaczeń drogowych jest kluczowa podczas jazdy w ciemności. Lampy ksenonowe WhiteVision zapewniają intensywne, jednolite białe światło. W połączeniu z wysoką temperaturą barwową daje ono większy kontrast i lepsze odbicie od osób i przedmiotów, zapewniając przyjemniejszą i bardziej bezpieczną podróż. Faktem jest, że wiele wypadków wynika ze zmęczenia i dekoncentracji kierowców. To bielsze światło pomoże Ci utrzymać koncentrację i czujność na drodze w nocy.