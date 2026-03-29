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  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom

Xenon X-tremeVision gen2Samochodowa lampa ksenonowa

85126XV2C1

4.3
| (31) Opinie
Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
Lampa ksenonowa X-tremeVision 2. generacji to najnowsze osiągnięcie w dziedzinie technologii ksenonowej. Zapewnia mocną wiązkę światła o parametrach zbliżonych do maksimum. Dzięki tej niezwykłej wydajności świetlnej możesz pozbyć się ograniczeń i cieszyć się bezpieczniejszą, bardziej komfortową jazdą.
Poznaj wszystkie korzyści

Zobaczysz każdy wybój, zakręt i przeszkodę na drodze

Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom

  • Rodzaj źródła światła: D2R

  • 85 V, 35 W

  • Liczba źródeł światła: 1

Lepsza widoczność powoduje zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu jazdy

Lepsza widoczność powoduje zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu jazdy

Odpowiednie oświetlenie jest niezbędne do bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Samo poprawienie jakości światła może pomóc w zapobieganiu wypadkom. Lampy Xenon X-tremeVision 2. generacji zapewniają lepszą widoczność, dzięki czemu kierowca może wcześniej dostrzec przeszkody i znaki drogowe i w efekcie szybciej zareagować. Skład widmowy światła emitowanego przez te lampy jest przystosowany do naturalnej wrażliwości barwowej ludzkiego oka. Wytwarzane światło o temperaturze barwowej 4800 K jest łagodne dla oczu, co sprawia, że jazda w nocy jest bezpieczniejsza i bardziej komfortowa.

Firma Philips stworzyła innowacyjną technologię Xenon HID

Firma Philips stworzyła innowacyjną technologię Xenon HID

Wysokoprężne lampy wyładowcze Xenon HID (High Intensity Discharge) zapewniają dwa razy więcej światła, co zwiększa bezpieczeństwo jazdy w każdych warunkach. Badania dowiodły, że ksenonowe oświetlenie samochodowe pomaga kierowcom skupić się na drodze i ułatwia znacznie szybsze rozróżnianie przeszkód i znaków drogowych niż w przypadku oświetlenia tradycyjnego. Czym lepiej rozświetlić mrok, jeśli nie intensywnym białym światłem porównywalnym ze światłem dziennym?

Zgodność z wysokimi standardami jakościowymi homologacji ECE

Produkty i usługi motoryzacyjne firmy Philips uważane są za najlepsze w swojej klasie na rynku producentów oryginalnego wyposażenia oraz rynku posprzedażnym. Nasze produkty są wytwarzane z materiałów o wysokiej jakości i testowane zgodnie z najbardziej rygorystycznymi specyfikacjami, aby maksymalnie zwiększyć poziom bezpieczeństwa i wygody naszych klientów. Wszystkie produkty z naszej oferty są skrupulatnie testowane, kontrolowane i certyfikowane (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000) zgodnie z najwyższymi wymaganiami norm ECE. To po prostu jakość, której możesz zaufać.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

31

Opinie

29/03/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Barwa światła

Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam

Zalety

Barwa światła

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

15/02/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Najlepszy legalny retrofit H11

Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019

Zalety

Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

26/12/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

ŻARÓWKI PHILIPS Ultinon Pro6000 Boost H11

Żarówki znakomite. Zapewniają komfort jazdy w ciemności. Jazda drogą przez las daje pewność, że więcej widzę, zwłaszcza tam, gdzie zwierzaki lubią spacerować asfaltową drogą. Światło jasne, wyraziste, i nie oślepia innych uczestników drogi. Polecam każdemu, kto chce jeździć nocą jak za dnia. Co ważne, są legalne i posiadają homologację na Polskę. Minusem jest ich cena, ale bezpieczeństwo najważniejsze. Polecam!

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie